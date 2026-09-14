Tragico schianto con il pullman: aperto un procedimento penale contro l'autista

L'incidente, lo ricordiamo, si è verificato giovedì scorso tra Zernez e Susch quando l'autobus, dopo aver urtato un guardrail, è uscito di strada e si è ribaltato. Il mezzo trasportava 45 turisti olandesi.

La moglie dell'autista, sentita in precedenza da 20Minuten, aveva riferito che l'uomo percorreva regolarmente quella tratta ed è rimasto profondamente scosso dall'accaduto.