Tragico schianto con il pullman: aperto un procedimento penale contro l'autista
Nell'incidente sono morte cinque persone. Altre 40 sono rimaste ferite.
Nell'incidente sono morte cinque persone. Altre 40 sono rimaste ferite.
ZERNEZ - Cinque morti e 40 feriti. È un bilancio pesante quello dell'incidente in pullman verificatosi giovedì scorso, 10 settembre, in Engadina. E ora c'è un'importante novità: la Procura grigionese ha aperto un procedimento penale contro l'autista, un cittadino olandese.
A rivelarlo è il Blick, precisando che l'uomo è indagato per omicidio colposo plurimo e lesioni colpose plurime.
L'incidente, lo ricordiamo, si è verificato giovedì scorso tra Zernez e Susch quando l'autobus, dopo aver urtato un guardrail, è uscito di strada e si è ribaltato. Il mezzo trasportava 45 turisti olandesi.
La moglie dell'autista, sentita in precedenza da 20Minuten, aveva riferito che l'uomo percorreva regolarmente quella tratta ed è rimasto profondamente scosso dall'accaduto.
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