48 ore di carcere: così la politica vuole intervenire contro i facinorosi

Il Gran Consiglio bernese fa resistenza

Anche nella città di Berna, direttamente interessata, dopo la manifestazione violenta sono state avanzate diverse richieste. Diversamente dal livello federale, queste hanno però vita difficile nel Gran Consiglio. Come riporta la Berner Zeitung, richieste come maggiori fondi per la polizia o un fondo di solidarietà per i commercianti non hanno trovato la maggioranza. È stato trasmesso solo l’intervento per «verificare misure di sicurezza preventive a protezione dei commercianti in caso di manifestazioni con potenziale di rischio elevato».

I problemi di autonomia locale

Il Consiglio federale respinge gli interventi per motivi di federalismo. E di recente anche la Commissione della sicurezza del Consiglio nazionale si è espressa in modo contrario. La mozione interferisce con la sovranità cantonale in materia di polizia e viola il principio di sussidiarietà. I Cantoni e i Comuni hanno già emanato regolamentazioni in materia, quindi a livello federale non vi è necessità di intervento. Il prossimo a decidere sarà il Consiglio nazionale.