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APPENZELLO ESTERNO

Escursionista disperso trovato senza vita

Il corpo del 73enne è stato localizzato domenica mattina a Urnäsch
Escursionista disperso trovato senza vita
REGA
Immagine di archivio
Fonte Polizia cantonale Appenzello Esterno
di Redazione
Escursionista disperso trovato senza vita
Il corpo del 73enne è stato localizzato domenica mattina a Urnäsch

URNÄSCH - Un escursionista di 73 anni è stato trovato senza vita nella mattinata di domenica 13 settembre a Urnäsch, nel cantone di Appenzello Esterno. L’uomo era stato segnalato come disperso la notte precedente, dopo non essere rientrato a casa al termine di una camminata nella zona tra Kronberg e Urnäsch.

La segnalazione è arrivata alla polizia poco prima delle 00.30. Immediatamente sono state avviate le ricerche, che hanno coinvolto la polizia cantonale di Appenzello Esterno, Appenzello Interno e Turgovia, la Rega e il Club Alpino Svizzero (SAC), sezione Säntis. Grazie all’intervento della Rega, il corpo dell’escursionista è stato localizzato nell’area di Bettenwald.

Secondo le prime ricostruzioni, sabato l’uomo si era incamminato da solo dal Kronberg verso Urnäsch. Nonostante fosse ben equipaggiato, per cause ancora da chiarire è precipitato lungo un pendio nella zona di Bettenwald, riportando ferite mortali. Ogni tentativo di soccorso si è rivelato purtroppo inutile.

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