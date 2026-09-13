Escursionista disperso trovato senza vita

La segnalazione è arrivata alla polizia poco prima delle 00.30. Immediatamente sono state avviate le ricerche, che hanno coinvolto la polizia cantonale di Appenzello Esterno, Appenzello Interno e Turgovia, la Rega e il Club Alpino Svizzero (SAC), sezione Säntis. Grazie all’intervento della Rega, il corpo dell’escursionista è stato localizzato nell’area di Bettenwald.

Secondo le prime ricostruzioni, sabato l’uomo si era incamminato da solo dal Kronberg verso Urnäsch. Nonostante fosse ben equipaggiato, per cause ancora da chiarire è precipitato lungo un pendio nella zona di Bettenwald, riportando ferite mortali. Ogni tentativo di soccorso si è rivelato purtroppo inutile.