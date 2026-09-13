BASILEA CAMPAGNA
Resta incastrato sotto il trattore che stava guidando
L'uomo è stato trasportato d'urgenza in ospedale dopo il ribaltamento del mezzo.
Polizia di Basilea Campagna
Fonte Ats
Resta incastrato sotto il trattore che stava guidando
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Resta incastrato sotto il trattore che stava guidando
L'uomo è stato trasportato d'urgenza in ospedale dopo il ribaltamento del mezzo.
Resta incastrato sotto il trattore che stava guidando
L'uomo è stato trasportato d'urgenza in ospedale dopo il ribaltamento del mezzo.
LIESTAL - Un 67enne è rimasto gravemente ferito ieri pomeriggio nei pressi di Rothenfluh (BL) in un incidente avvenuto mentre effettuava lavori forestali. Il trattore che stava conducendo si è ribaltato e l'uomo è rimasto incastrato sotto il veicolo.
Un elicottero di soccorso lo ha trasportato in ospedale, precisa oggi la polizia cantonale in una nota, aggiungendo che ha avviato le indagini per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente.
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