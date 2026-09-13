Svizzera due volte più pericolosa dei Paesi Bassi per i ciclisti

Lo studio ha rivelato che i punti in cui i ciclisti incontrano altri utenti della strada sono particolarmente problematici in Svizzera. Ad esempio, nel nostro Paese, il rischio di incidenti è alto alle fermate dei mezzi pubblici e anche i binari del tram rappresentano una criticità. Il pericolo agli incroci è inoltre significativamente più elevato che in Olanda.

Come possibile spiegazione di questa dinamica, gli esperti citano differenze infrastrutturali. Secondo il primo autore del lavoro, Georgios Kapousizis, interpellato da Keystone-ATS, un chiaro esempio è rappresentato dalle fermate di autobus e tram: mentre nelle città svizzere i ciclisti spesso passano davanti ai mezzi o ai pedoni in attesa, nei Paesi Bassi le piste ciclabili di solito si snodano dietro di esse. In questo modo, le bici non intralciano le auto o i passeggeri che salgono e scendono e viceversa.