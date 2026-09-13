Una commissione d'inchiesta sull'acquisto dei caccia F-35

Nelle intenzioni del partito, dovrà inoltre verificare se gli offerenti siano stati trattati in modo discriminatorio e se i costi di acquisto e di esercizio siano stati deliberatamente falsati a favore dell'F-35. Si dovrà inoltre chiarire - ha aggiunto il PS - se il dipartimento della difesa abbia fornito informazioni errate riguardo alla dipendenza dal fornitore.

A portare avanti la questione è la consigliera agli Stati Franziska Roth (SO), esperta di politica di sicurezza. Alla domanda sul sostegno da parte di altri gruppi parlamentari, il partito ha risposto che chi vuole ripristinare la fiducia deve garantire un «chiarimento completo».