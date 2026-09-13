I produttori di latte guadagnano solo 8.30 franchi all’ora, quelli di colza più di 73 franchi

Perché le differenze sono così grandi?

Le grandi differenze di rendimento sono dovute soprattutto all’impegno lavorativo, come spiega al domenicale l’autore dello studio ed economista della FHNW Mathias Binswanger. Nella coltivazione dei vegetali in pianura molti passaggi possono essere automatizzati, mentre nell’allevamento degli animali questo è più difficile. Si aggiungono rischi maggiori: gli eventi climatici estremi influenzano la coltivazione del foraggio e quindi la produzione di latte e carne. Allo stesso tempo, gli agricoltori non possono adeguare rapidamente il numero di animali alle fluttuazioni dei prezzi.

Il latte dovrebbe diventare più caro del 77%

Affinché gli agricoltori attivi nella produzione di latte e carne possano ottenere un salario paragonabile ad altri redditi regionali, come afferma Binswanger, il prezzo di produzione dovrebbe aumentare sensibilmente. Per il latte sarebbe necessario un aumento del 77%, per la carne bovina dovrebbe essere del 39%, per l’allevamento di vacche nutrici addirittura del 101%.