Cerca e trova immobili
Segnalaci
SVIZZERA

I produttori di latte guadagnano solo 8.30 franchi all’ora, quelli di colza più di 73 franchi

Un nuovo studio mostra enormi differenze nei redditi degli agricoltori svizzeri
I produttori di latte guadagnano solo 8.30 franchi all’ora, quelli di colza più di 73 franchi
Depositphotos (branex)
di 20min.ch | Martine Anastasiou
I produttori di latte guadagnano solo 8.30 franchi all’ora, quelli di colza più di 73 franchi
Un nuovo studio mostra enormi differenze nei redditi degli agricoltori svizzeri

SVIZZERA - I produttori di latte attivi in Svizzera guadagnano in media appena 8.30 franchi all’ora. Ancora più basso è il guadagno nell’allevamento di vacche nutrici, pari a 4.30 franchi, e nell’ingrasso dei bovini, pari a 7.90 franchi. Questo emerge anche da un nuovo studio della Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) su incarico dell’associazione Faire Märkte Schweiz, di cui ha riferito la Sonntagszeitung.

I vegetali sono più remunerativi
La situazione è completamente diversa nella coltivazione delle piante: con le barbabietole da zucchero si possono ottenere 55.90 franchi all’ora, con la colza addirittura 73.60 franchi, come afferma lo studio. Il guadagno orario con la colza è quindi quasi nove volte superiore rispetto alla produzione di latte. La produzione lattiera, con circa il 35% di tutte le aziende agricole svizzere, è il settore più grande dell’agricoltura.

Perché le differenze sono così grandi?
Le grandi differenze di rendimento sono dovute soprattutto all’impegno lavorativo, come spiega al domenicale l’autore dello studio ed economista della FHNW Mathias Binswanger. Nella coltivazione dei vegetali in pianura molti passaggi possono essere automatizzati, mentre nell’allevamento degli animali questo è più difficile. Si aggiungono rischi maggiori: gli eventi climatici estremi influenzano la coltivazione del foraggio e quindi la produzione di latte e carne. Allo stesso tempo, gli agricoltori non possono adeguare rapidamente il numero di animali alle fluttuazioni dei prezzi.

Il latte dovrebbe diventare più caro del 77%
Affinché gli agricoltori attivi nella produzione di latte e carne possano ottenere un salario paragonabile ad altri redditi regionali, come afferma Binswanger, il prezzo di produzione dovrebbe aumentare sensibilmente. Per il latte sarebbe necessario un aumento del 77%, per la carne bovina dovrebbe essere del 39%, per l’allevamento di vacche nutrici addirittura del 101%.

L'adeguamento delle remunerazioni non comporterebbe un incremento automatico del 77% del prezzo del latte sugli scaffali di negozi e supermercati. Il rincaro dei prezzi di produzione viene trasferito alla clientela in base ai margini dei successivi passaggi della filiera, ovvero trasformatori e dettaglianti.

Un aiuto per gli anni difficili
Il settore ha vissuto un'estate particolarmente difficile: la Confederazione ha aumentato gli aiuti immediati per gli agricoltori di 54 milioni di franchi. Una misura che ha aiutato il comparto ad affrontare la canicola e la siccità. Per concludere: se gli agricoltori ricevessero prezzi di produzione più adeguati dai loro acquirenti, potrebbero affrontare meglio gli anni difficili, che - almeno sul fronte climatico - sembrano essere all'orizzonte.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
agricolturaallevamentolatteSvizzera
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Mara Maionchi: «Ho avuto fortuna». Poi svela «il più bravo cantante che abbia mai sentito»
LIVE
LUGANO
2 gior
3

Mara Maionchi: «Ho avuto fortuna». Poi svela «il più bravo cantante che abbia mai sentito»

Si comprano l'abito per l'evento e poi lo restituiscono dopo averlo indossato
LIVE
SVIZZERA
1 gior
19
118

Si comprano l'abito per l'evento e poi lo restituiscono dopo averlo indossato

La moglie dell'autista: «Percorre quella tratta regolarmente»
LIVE
GRIGIONI
2 gior
17
54

La moglie dell'autista: «Percorre quella tratta regolarmente»

Le Constellation, documento falsificato: il Comune licenzia in tronco il dipendente
LIVE
VALLESE
1 gior
23
70

Le Constellation, documento falsificato: il Comune licenzia in tronco il dipendente

Ecco cosa sappiamo del tragico incidente in Engadina
LIVE
GRIGIONI
2 gior
15
32

Ecco cosa sappiamo del tragico incidente in Engadina

Bus turistico si ribalta a Susch: «Ci sono morti e feriti»
LIVE
GRIGIONI
3 gior

Bus turistico si ribalta a Susch: «Ci sono morti e feriti»

Precipita per alcune decine di metri: morto un escursionista
LIVE
CENTOVALLI
22 ore

Precipita per alcune decine di metri: morto un escursionista

Piotta, è stata un'esplosione a uccidere i due operai
LIVE
CANTONE
2 gior

Piotta, è stata un'esplosione a uccidere i due operai

Fermati con 30 chili di funghi: «Li abbiamo raccolti in Germania». Poi ritrattano
LIVE
MENDRISIO
2 gior
87
186

Fermati con 30 chili di funghi: «Li abbiamo raccolti in Germania». Poi ritrattano

È morta Emma Bonino
LIVE
ITALIA
2 gior

È morta Emma Bonino

Vanno a studiare Oltregottardo e non tornano più, li “rimpiazzano” (soprattutto) gli italiani
LIVE
CANTONE
2 gior
111
282

Vanno a studiare Oltregottardo e non tornano più, li “rimpiazzano” (soprattutto) gli italiani

Nuovi semafori a Cadenazzo: gli automobilisti sono furibondi
LIVE
CADENAZZO
2 gior
131
279

Nuovi semafori a Cadenazzo: gli automobilisti sono furibondi

Frode telefonica: vanno a ritirare 80.000 franchi, ma trovano la polizia
LIVE
SVIZZERA
2 gior
18
81

Frode telefonica: vanno a ritirare 80.000 franchi, ma trovano la polizia

Ambrì, «Debiti per quasi 30 milioni di franchi»
LIVE
HCAP
11 ore
82
135

Ambrì, «Debiti per quasi 30 milioni di franchi»

«Non sono né vittima, né pensionato»
LIVE
CANTONE
2 gior
33
119

«Non sono né vittima, né pensionato»

«Quanto costano alla collettività le partite del FC Lugano?»
LIVE
LUGANO
1 gior
139
229

«Quanto costano alla collettività le partite del FC Lugano?»

Centro Ovale, avviso di fallimento
LIVE
CANTONE
2 gior
28
73

Centro Ovale, avviso di fallimento

«In Medio Oriente raramente ho visto un fallimento strategico di queste dimensioni»
LIVE
MEDIO ORIENTE
2 gior
15
40

«In Medio Oriente raramente ho visto un fallimento strategico di queste dimensioni»

«La Svizzera si dia una regolata»
LIVE
SVIZZERA
2 gior
13
84

«La Svizzera si dia una regolata»

Il cesto non è un regalo, è una truffa
LIVE
SVIZZERA / CANTONE
8 ore
7
41

Il cesto non è un regalo, è una truffa

Tifosi in treno, stazione blindata: in più di 400 in corteo verso lo stadio
LIVE
LUGANO
1 gior
26
100

Tifosi in treno, stazione blindata: in più di 400 in corteo verso lo stadio

Incidente all’alba, ferito Daniel Maldini
LIVE
MILANO
9 ore
6
15

Incidente all’alba, ferito Daniel Maldini

Caso Zali, la politica segnala l’operato del Ministero pubblico
LIVE
CANTONE
2 gior
25
76

Caso Zali, la politica segnala l’operato del Ministero pubblico

Benzina, la Svizzera apre le riserve: cosa può succedere ai prezzi per i frontalieri?
LIVE
VALUTE E FRONTIERE
1 gior

Benzina, la Svizzera apre le riserve: cosa può succedere ai prezzi per i frontalieri?

Tragedia nei Grigioni, Parmelin: «Sono sconvolto»
LIVE
SVIZZERA
2 gior
4

Tragedia nei Grigioni, Parmelin: «Sono sconvolto»

Tragedie sui pullman: gli incidenti che hanno sconvolto la Svizzera
LIVE
SVIZZERA
2 gior

Tragedie sui pullman: gli incidenti che hanno sconvolto la Svizzera

Giovane coppia di sposi distrutta a Venezia, dopo lo schianto in laguna
LIVE
ITALIA
6 ore
18

Giovane coppia di sposi distrutta a Venezia, dopo lo schianto in laguna

Dove arrivano i richiedenti, gli affitti scendono
LIVE
CANTONE/SVIZZERA
1 gior
97
154

Dove arrivano i richiedenti, gli affitti scendono

Romano ha scelto l'Italia? Ora parla Pier Tami
LIVE
CALCIO
2 gior
31
65

Romano ha scelto l'Italia? Ora parla Pier Tami

Furti d'auto di lusso, la mossa che ha messo in difficoltà i ladri
LIVE
SVIZZERA
11 ore
3
18

Furti d'auto di lusso, la mossa che ha messo in difficoltà i ladri

Qui non vi conviene accelerare
LIVE
I RADAR DELLA SETTIMANA
2 gior
2
26

Qui non vi conviene accelerare

Ticino calamita per medici e infermieri italiani, Denti lancia l'allarme: «Serve un limite»
LIVE
CONFINE
11 ore

Ticino calamita per medici e infermieri italiani, Denti lancia l'allarme: «Serve un limite»

Rubano apparecchiature mediche a un'azienda svizzera, poi le abbandonano in un prato
LIVE
ITALIA / SVIZZERA
1 gior
9
61

Rubano apparecchiature mediche a un'azienda svizzera, poi le abbandonano in un prato

Identificate le cinque vittime del bus: avevano tutte più di 70 anni
LIVE
GRIGIONI
1 gior
2
19

Identificate le cinque vittime del bus: avevano tutte più di 70 anni

In Svizzera si aggrava l'emergenza abitativa. Il Ticino? A tratti è una “Sfittolandia”
LIVE
CANTONE
2 gior
15
13

In Svizzera si aggrava l'emergenza abitativa. Il Ticino? A tratti è una “Sfittolandia”

Un giudice dark e con brillantini: «Mi attrae tutto ciò che è complicato»
LIVE
BELLINZONA
2 gior
18

Un giudice dark e con brillantini: «Mi attrae tutto ciò che è complicato»

Esplosione alla centrale del Ritom: i due operai stavano lavorando al nuovo impianto
LIVE
QUINTO
3 gior

Esplosione alla centrale del Ritom: i due operai stavano lavorando al nuovo impianto

Il Lugano non molla mai: rimonta l'YB e resta imbattuto
LIVE
FCL
1 gior
14
57

Il Lugano non molla mai: rimonta l'YB e resta imbattuto

Incidente in Engadina, l'esperto avverte: «Senza cintura il rischio di ferirsi sale all'80%»
LIVE
GRIGIONI
1 gior
10

Incidente in Engadina, l'esperto avverte: «Senza cintura il rischio di ferirsi sale all'80%»

È «allarme» IA: «Dobbiamo rallentare», cosa potrebbe accadere entro 6-12 mesi
LIVE
STATI UNITI
12 ore
9
47

È «allarme» IA: «Dobbiamo rallentare», cosa potrebbe accadere entro 6-12 mesi

Bimba di 10 anni azzannata da un cane, è caccia al proprietario
LIVE
ARGOVIA
1 gior
7
37

Bimba di 10 anni azzannata da un cane, è caccia al proprietario

Treno deragliato: «È stato un sabotaggio»
LIVE
FRANCIA
1 gior
3
36

Treno deragliato: «È stato un sabotaggio»

«Non vincere il campionato sarebbe un fallimento»
LIVE
SUPER LEAGUE
2 gior
29
32

«Non vincere il campionato sarebbe un fallimento»

Pullman si ribalta tra Susch e Zernez: atterrati cinque elicotteri
LIVE
GRIGIONI
3 gior

Pullman si ribalta tra Susch e Zernez: atterrati cinque elicotteri

Il sorpasso, il frontale e il ribaltamento
LIVE
TURGOVIA
12 ore
2
7

Il sorpasso, il frontale e il ribaltamento

L'aereo non riesce a decollare e blocca la pista: ritardi e cancellazioni
LIVE
BASILEA CITTÀ
3 gior

L'aereo non riesce a decollare e blocca la pista: ritardi e cancellazioni

Ecco il nuovo A350 "Zug": dove volerà e cosa offre ai passeggeri
LIVE
SVIZZERA
1 gior
8

Ecco il nuovo A350 "Zug": dove volerà e cosa offre ai passeggeri

Svizzeri ai "Sarajevo-Safari"? Denunce al vaglio (e c'entra Lugano)
LIVE
CANTONE / BOSNIA ED ERZEGOVINA
3 ore
7
49

Svizzeri ai "Sarajevo-Safari"? Denunce al vaglio (e c'entra Lugano)

Caso Sementina, Matteo Pronzini nuovamente prosciolto
LIVE
CANTONE
1 gior
39
81

Caso Sementina, Matteo Pronzini nuovamente prosciolto

ULTIME NOTIZIE SVIZZERA
Il figlio compie due anni il giorno del volo per Basilea: EasyJet nega l'imbarco
LIVE
ITALIA / SVIZZERA
1 ora
8

Il figlio compie due anni il giorno del volo per Basilea: EasyJet nega l'imbarco

Escursionista disperso trovato senza vita
LIVE
APPENZELLO ESTERNO
2 ore

Escursionista disperso trovato senza vita

Fiamme in un condominio: tre feriti e appartamenti inagibili
LIVE
BERNA
3 ore
1

Fiamme in un condominio: tre feriti e appartamenti inagibili

Lite mortale alla stazione di servizio: «Ho capito subito che era successo qualcosa di molto grave»
LIVE
SOLETTA
5 ore

Lite mortale alla stazione di servizio: «Ho capito subito che era successo qualcosa di molto grave»

Una commissione d'inchiesta sull'acquisto dei caccia F-35
LIVE
SVIZZERA
6 ore
4
39

Una commissione d'inchiesta sull'acquisto dei caccia F-35

Svizzera due volte più pericolosa dei Paesi Bassi per i ciclisti
LIVE
SVIZZERA
7 ore
2
35

Svizzera due volte più pericolosa dei Paesi Bassi per i ciclisti

Resta incastrato sotto il trattore che stava guidando
LIVE
BASILEA CAMPAGNA
7 ore
5

Resta incastrato sotto il trattore che stava guidando

Un morto dopo la rissa e un incidente poco dopo
LIVE
SOLETTA
9 ore
7

Un morto dopo la rissa e un incidente poco dopo

Schianto fatale con l'auto contro una roccia
LIVE
SAN GALLO
9 ore

Schianto fatale con l'auto contro una roccia

Bimbi accoltellati all'asilo nido, si va a processo
LIVE
ZURIGO
9 ore
5
17

Bimbi accoltellati all'asilo nido, si va a processo