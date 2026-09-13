Fiamme in un condominio: tre feriti e appartamenti inagibili
Le autorità hanno avviato le indagini per chiarire le cause dell’incendio scoppiato nel primo pomeriggio a Berna
BERNA - Nel primo pomeriggio di domenica 13 settembre un incendio è divampato in un edificio residenziale in Mädergutstrasse, a Berna. Le fiamme sono scoppiate poco prima delle 13.10 in un appartamento di un complesso composto da sei unità abitative.
Le squadre di emergenza, giunte rapidamente sul posto, hanno provveduto a evacuare tutti gli appartamenti. Il rogo è stato domato in breve tempo dai pompieri, che hanno poi provveduto a ventilare i locali.
Sei persone sono state sottoposte a controlli medici direttamente sul posto. Due di loro hanno riportato intossicazioni da fumo, mentre una terza persona è rimasta ferita durante le operazioni di evacuazione. Tutti e tre sono stati trasportati in ospedale per ulteriori accertamenti.
L’incendio ha reso inagibili tutti e sei gli appartamenti presenti nell’edificio. Sono in corso le procedure per garantire una sistemazione temporanea ai residenti sfollati.
Le autorità hanno avviato le indagini per chiarire le cause dell’incendio.