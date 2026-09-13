Fiamme in un condominio: tre feriti e appartamenti inagibili

Sei persone sono state sottoposte a controlli medici direttamente sul posto. Due di loro hanno riportato intossicazioni da fumo, mentre una terza persona è rimasta ferita durante le operazioni di evacuazione. Tutti e tre sono stati trasportati in ospedale per ulteriori accertamenti.

L’incendio ha reso inagibili tutti e sei gli appartamenti presenti nell’edificio. Sono in corso le procedure per garantire una sistemazione temporanea ai residenti sfollati.