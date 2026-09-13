Coco è stato ritrovato: il video

I proprietari avevano lanciato un appello, tramite i social e anche tramite la pubblicazione su Tio.ch, a chiunque si trovasse in zona per una passeggiata: «Chiediamo di prestare attenzione a eventuali abbai o lamenti, nel caso Coco fosse rimasto bloccato». L'ultima posizione segnalata dal GPS indica che l’animale potrebbe trovarsi sotto alcuni sassi.

L'ipotesi si è confermata: Coco era rimasto bloccato in una zona molto impervia, proprio nell'area dell'ultima localizzazione. Nel pomeriggio qualcuno ha sentito i lamenti del cane e ha permesso alla squadra di ricerca di indirizzare l'intervento nel punto giusto. Il video di Acchiappalevrieri Ticino mostra le operazioni finali del recupero. Coco è apparso stanco ma in discrete condizioni.