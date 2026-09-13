Coco è stato ritrovato: il video
Si sono concluse nel migliore dei modi le ricerche del cane smarrito nella zona del Ponte Tibetano
MONTE CARASSO / SEMENTINA - Una notizia a lieto fine. Dopo praticamente due giornate di ricerche, Coco - un esemplare di setter maschio, di colore marrone - che si era smarrito venerdì 11 settembre nella zona di San Defendente, nei pressi del Ponte Tibetano, è stato ritrovato. Il dispositivo GPS, che avrebbe dovuto facilitarne il ritrovamento, si era apparentemente scaricato, complicando le operazioni.
I proprietari avevano lanciato un appello, tramite i social e anche tramite la pubblicazione su Tio.ch, a chiunque si trovasse in zona per una passeggiata: «Chiediamo di prestare attenzione a eventuali abbai o lamenti, nel caso Coco fosse rimasto bloccato». L'ultima posizione segnalata dal GPS indica che l’animale potrebbe trovarsi sotto alcuni sassi.
L'ipotesi si è confermata: Coco era rimasto bloccato in una zona molto impervia, proprio nell'area dell'ultima localizzazione. Nel pomeriggio qualcuno ha sentito i lamenti del cane e ha permesso alla squadra di ricerca di indirizzare l'intervento nel punto giusto. Il video di Acchiappalevrieri Ticino mostra le operazioni finali del recupero. Coco è apparso stanco ma in discrete condizioni.