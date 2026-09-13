Scontro tra due auto, danni al frontale

Secondo quanto riportato, un'auto che percorreva la strada cantonale ha urtato un'altra vettura che si stava immettendo sulla carreggiata, danneggiandone la parte anteriore. Solo un brutto spavento, qualche residuo dello scontro sul manto stradale e un danno alle auto.

Sul posto è intervenuta la polizia per gli accertamenti del caso e il ripristino della viabilità.