Brissago
Scontro tra due auto, danni al frontale
Scontro tra due auto in tarda mattinata nei pressi del Crai: una vettura è stata danneggiata nella parte anteriore
Foto Tio
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Scontro tra due auto, danni al frontale
Scontro tra due auto in tarda mattinata nei pressi del Crai: una vettura è stata danneggiata nella parte anteriore
Scontro tra due auto, danni al frontale
Scontro tra due auto in tarda mattinata nei pressi del Crai: una vettura è stata danneggiata nella parte anteriore
BRISSAGO - Incidente stradale in tarda mattinata a Brissago, alle 11.45, nei pressi del Crai. Non si lamentano fortunatamente feriti.
Secondo quanto riportato, un'auto che percorreva la strada cantonale ha urtato un'altra vettura che si stava immettendo sulla carreggiata, danneggiandone la parte anteriore. Solo un brutto spavento, qualche residuo dello scontro sul manto stradale e un danno alle auto.
Sul posto è intervenuta la polizia per gli accertamenti del caso e il ripristino della viabilità.
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