Festa della neutralità, oltre 150 persone presenti
L'evento, organizzato dalla sezione locale dell'UDC, si è tenuto a due settimane dalla votazione federale
L'evento, organizzato dalla sezione locale dell'UDC, si è tenuto a due settimane dalla votazione federale
TENERO-CONTRA - Oltre 150 persone hanno preso parte oggi alla Festa della neutralità promossa dalla Sezione UDC di Tenero-Contra presso l’agriturismo Al Saliciolo. L’evento si è svolto a due settimane dalla votazione federale del 27 settembre sull’iniziativa popolare "Salvaguardia della neutralità svizzera", confermando l’interesse e la sensibilità della popolazione del Locarnese verso il tema della neutralità elvetica.
La giornata si è aperta con il saluto di Diego Baratti, vicepresidente UDC Ticino, seguito dagli interventi del consigliere nazionale e futuro Consigliere di Stato Piero Marchesi e del consigliere nazionale Paolo Pamini, entrambi schierati a favore dell’iniziativa. Marchesi ha sottolineato che la neutralità svizzera deve essere chiara e riconoscibile, senza adattamenti alle circostanze del momento: «Un’interpretazione elastica, modellata di volta in volta sulle pressioni del momento, finisce per svuotare di senso proprio ciò che ha tenuto la Svizzera al riparo dai conflitti che hanno attraversato l'Europa». Marchesi ha inoltre ribadito la necessità di una neutralità armata: solo un Paese capace di difendersi può permettersi di non schierarsi.
Paolo Pamini ha posto l’accento sulla sicurezza delle future generazioni, invitando a riflettere sul valore della neutralità anche di fronte a eventi internazionali proiettati nelle piazze svizzere. Il consigliere nazionale ha sostenuto che non si tratta di indifferenza verso le sofferenze altrui, ma di preservare la posizione che permette alla Svizzera di offrire i propri buoni uffici e di svolgere il ruolo di mediatrice riconosciuta. Pamini ha concluso ricordando che in gioco c’è la sicurezza dei nostri figli.
Tra gli ospiti anche Alessandro Mazzoleni, membro del comitato di Pro Svizzera e vice coordinatore della Lega dei Ticinesi, che ha ribadito l’importanza di una neutralità armata per la sicurezza nazionale.
Nella seconda parte dell’incontro, il presidente sezionale Marco Lanini ha presentato i candidati della Sezione UDC Tenero-Contra alle elezioni cantonali del 2027 per il Gran Consiglio: Marco Buchser, Elisabetta Bui, Diego Pedrazzini (municipale di Tenero) e Nathalie Buchser. Lanini ha sottolineato come la squadra sia radicata nel territorio e conosca i problemi concreti dei Comuni, sottolineando che «è dal lavoro quotidiano nei quartieri e nei Municipi che nasce la credibilità politica».
La Sezione UDC Tenero-Contra ha infine invitato la popolazione a sostenere l’iniziativa sulla neutralità in votazione il prossimo 27 settembre.