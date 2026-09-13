Festa della neutralità, oltre 150 persone presenti

La giornata si è aperta con il saluto di Diego Baratti, vicepresidente UDC Ticino, seguito dagli interventi del consigliere nazionale e futuro Consigliere di Stato Piero Marchesi e del consigliere nazionale Paolo Pamini, entrambi schierati a favore dell’iniziativa. Marchesi ha sottolineato che la neutralità svizzera deve essere chiara e riconoscibile, senza adattamenti alle circostanze del momento: «Un’interpretazione elastica, modellata di volta in volta sulle pressioni del momento, finisce per svuotare di senso proprio ciò che ha tenuto la Svizzera al riparo dai conflitti che hanno attraversato l'Europa». Marchesi ha inoltre ribadito la necessità di una neutralità armata: solo un Paese capace di difendersi può permettersi di non schierarsi.