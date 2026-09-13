Portimão Museum Prize, è stata la giornata della festa

Per festeggiare il riconoscimento, che dà lustro non solo a Stabio ma all'intera Svizzera italiana, si è partiti alle 11.30 in Piazza Maggiore con i discorsi ufficiali delle autorità, comunali e cantonali. Sono intervenuti, tra gli altri, il sindaco di Stabio Simone Castelletti e la Presidente del Consiglio di Stato e Direttrice del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport Marina Carobbio Guscetti.

A seguire il Comune di Stabio ha offerto un brindisi e una maccheronata, mentre nel pomeriggio è stato possibile visitare il deposito del museo, dove sono custoditi quasi 20mila oggetti che raccontano la vita e le tradizioni della comunità e del territorio. Sempre nella giornata di domenica è stata inaugurata una nuova sala dell’esposizione permanente, dedicata a due attività fondamentali per la storia locale: l’allevamento dei bachi da seta e la lavorazione del tabacco. I visitatori hanno naturalmente potuto vedere il Portimão Museum Prize, rivivere il momento della premiazione e conoscere il percorso che ha portato il Museo della civiltà contadina di Stabio tra le eccellenze museali europee.