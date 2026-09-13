Portimão Museum Prize, è stata la giornata della festa
Grandi celebrazioni per il prestigioso riconoscimento ottenuto dal Museo della civiltà contadina del Mendrisiotto
Grandi celebrazioni per il prestigioso riconoscimento ottenuto dal Museo della civiltà contadina del Mendrisiotto
STABIO - Ha avuto luogo domenica 13 settembre la giornata di eventi per celebrare l'aggiudicazione, lo scorsa primavera, del Portimão Museum Prize for Welcoming, Inclusion and Belonging nell’ambito degli European Museum of the Year Awards (EMYA) 2026 da parte del Museo della civiltà contadina del Mendrisiotto di Stabio.
Il premio, che celebra eccellenza e innovazione nel settore museale europeo, è stato consegnato il 14 giugno a Bilbao durante la cerimonia conclusiva degli EMYA, organizzati dall’European Museum Forum sotto l’egida del Consiglio d’Europa. Il Portimão Museum Prize viene assegnato ogni anno a una sola istituzione museale europea che si distingue per la capacità di creare ambienti accoglienti, inclusivi e partecipativi, rafforzando il senso di appartenenza delle comunità e l’accessibilità culturale.
Per festeggiare il riconoscimento, che dà lustro non solo a Stabio ma all'intera Svizzera italiana, si è partiti alle 11.30 in Piazza Maggiore con i discorsi ufficiali delle autorità, comunali e cantonali. Sono intervenuti, tra gli altri, il sindaco di Stabio Simone Castelletti e la Presidente del Consiglio di Stato e Direttrice del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport Marina Carobbio Guscetti.
A seguire il Comune di Stabio ha offerto un brindisi e una maccheronata, mentre nel pomeriggio è stato possibile visitare il deposito del museo, dove sono custoditi quasi 20mila oggetti che raccontano la vita e le tradizioni della comunità e del territorio. Sempre nella giornata di domenica è stata inaugurata una nuova sala dell’esposizione permanente, dedicata a due attività fondamentali per la storia locale: l’allevamento dei bachi da seta e la lavorazione del tabacco. I visitatori hanno naturalmente potuto vedere il Portimão Museum Prize, rivivere il momento della premiazione e conoscere il percorso che ha portato il Museo della civiltà contadina di Stabio tra le eccellenze museali europee.