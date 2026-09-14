Calida condannata a Parigi in relazione alla vendita della Lafuma Mobilier

Peugeot Frères chiedeva inizialmente 39 milioni di euro in relazione al contratto di compravendita firmato nel 30 luglio 2024. Finora non sono state fornite informazioni sui motivi specifici alla base dell'istanza. La sentenza non è definitiva e può essere impugnata.

Due anni fa Calida aveva ceduto lo specialista francese di arredi da esterno e da giardino a Peugeot Frères Industrie, per "risanare il portafoglio dei marchi" e concentrarsi nuovamente sul proprio core business. Lafuma Mobilier aveva registrato un fatturato di 48,9 milioni di euro (46,6 milioni di franchi) nel 2023.