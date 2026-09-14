Sessione autunnale: cartelle elettronica e accordo Mercosur in agenda

Con questa decisione, la commissione preparatoria ha tenuto conto delle critiche contro l'attuale cartella, che è strutturata in modo decentralizzato e nella quale si osserva ora un forte consolidamento delle diverse comunità di riferimento in competizione tra loro. La cartella sanitaria elettronica dovrebbe sostituire entro il 2030 l'attuale cartella informatizzata del paziente).

Il Consiglio degli Stati si occuperà invece dell'accordo di libero scambio col Mercosur, ossia con gli Stati di Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay. Lo scorso giugno, l'intesa era stata respinta lo dal Nazionale per 96 voti a 86 e 9 astenuti. Questa volta, però, questo dossier ha più possibilità di essere accolto dalla camera dei Cantoni.