Sostanze chimiche nel latte, «sorprendente» la causa

Un team di ricerca ha analizzato per lo studio campioni di latte provenienti da 17 aziende agricole svizzere, come ha comunicato lunedì l'Eidgenössische Technische Hochschule Lausanne (EPFL). In sette dei 17 campioni è stata rilevata almeno una delle quattro sostanze chimiche della gomma ricercate. In tre campioni provenienti da aziende di alpeggio, situate lontano da strade molto trafficate, i ricercatori non hanno trovato nessuna delle sostanze.