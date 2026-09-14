Sostanze chimiche nel latte, «sorprendente» la causa
La contaminazione del latte sarebbe riconducibile a materiali utilizzati negli impianti di mungitura.
LOSANNA - I ricercatori hanno rilevato diverse sostanze chimiche provenienti dalla gomma nel latte crudo svizzero. I rischi per la salute umana non sono ancora stati chiariti.
Un team di ricerca ha analizzato per lo studio campioni di latte provenienti da 17 aziende agricole svizzere, come ha comunicato lunedì l'Eidgenössische Technische Hochschule Lausanne (EPFL). In sette dei 17 campioni è stata rilevata almeno una delle quattro sostanze chimiche della gomma ricercate. In tre campioni provenienti da aziende di alpeggio, situate lontano da strade molto trafficate, i ricercatori non hanno trovato nessuna delle sostanze.
Non è ancora noto quali effetti abbiano le sostanze trovate sulla salute umana. Studi futuri dovranno indagare su questo aspetto. Tuttavia, le concentrazioni misurate nel latte crudo sono generalmente risultate basse. I risultati dello studio sono stati pubblicati sulla rivista specializzata "Food Chemistry X".
L'origine sorprendente
I ricercatori hanno valutato come particolarmente sorprendente una possibile fonte della contaminazione: gli impianti di mungitura stessi.
Durante l'esame di tubi, guarnizioni e altri componenti in gomma utilizzati nella produzione del latte, sono state identificate 14 diverse sostanze chimiche. Secondo il responsabile dello studio Florian Breider, è sorprendente che questi composti provengano da materiali legalmente autorizzati per il contatto con gli alimenti.
Nei materiali esaminati degli impianti di mungitura, i ricercatori hanno trovato tra l'altro il composto 6PPD-chinone, noto per essere dannoso per alcune specie di pesci. Questa sostanza non viene aggiunta intenzionalmente alla gomma, ma si forma per ossidazione quando il materiale invecchia.
Un'ulteriore possibile fonte di contaminazione è rappresentata dall'abrasione di pneumatici e rivestimenti stradali. In tutto il mondo, si stima che ogni anno circa sei milioni di tonnellate di particelle di gomma finiscano nell'ambiente. Attraverso l'aria, l'acqua di scolo o i fertilizzanti, queste particelle possono raggiungere i terreni agricoli e così entrare nella catena alimentare.
Ulteriori indagini dovranno ora mostrare come le concentrazioni varino nel corso delle stagioni. Inoltre, dovranno essere studiati i percorsi precisi delle sostanze chimiche nel latte, al fine di sostenere lo sviluppo di materiali più sicuri per il contatto con gli alimenti.
Allo studio hanno partecipato, oltre all'EPFL, anche l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (BLV) e l'istituto di ricerca Agroscope.