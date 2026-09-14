SSR, nuova cura dimagrante: 270 milioni di tagli entro il 2029

La riorganizzazione avrà ripercussioni anche sul personale. Una parte della riduzione dei posti di lavoro sarà gestita attraverso la fluttuazione naturale e i pensionamenti, mentre per gli altri tagli sarà applicato il piano sociale della SSR. Ai tre livelli dirigenziali più alti, ormai quasi completamente definiti, la quota femminile sarà superiore al 40%. I dati definitivi sulla nuova struttura saranno disponibili al termine del processo di assegnazione dei posti.