Gli svizzeri risparmiano, ma non per diventare ricchi: ecco cosa conta davvero

Sono molti meno, invece, coloro che approfondiscono la propria situazione previdenziale. Solo circa un terzo ha verificato il certificato previdenziale alla ricerca di eventuali lacune. Il 30 percento si è occupato di successione, testamento, mandato precauzionale o direttive anticipate del paziente, mentre il 28 percento ha usufruito di una consulenza finanziaria. Solo il 15 percento ha effettuato versamenti volontari nella cassa pensioni.

Alla base di questa prudenza c'è soprattutto la mancanza di risorse: il 38 percento ha indicato di non avere denaro sufficiente per un risparmio previdenziale aggiuntivo. Circa un terzo si affida all'AVS e alla cassa pensioni, mentre per un quinto la previdenza per la vecchiaia è troppo complicata.