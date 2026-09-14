Un titolo di formazione secondario in età adulta migliora molto il reddito

Cinque anni prima, ossia nel 2013, solo il 60% - una quota giudicata "bassa" - di queste persone partecipava alla vita attiva e un individuo su cinque non era né occupata né in formazione (NEET, acronimo dell'inglese Not [engaged] in Education, Employment or Training). Inoltre, per le persone occupate il reddito da lavoro lordo era "basso", in media di 3500 franchi al mese.

A cinque anni dal conseguimento del titolo, ossia nel 2023, la quota di NEET si è quasi dimezzata (11%) e quella di persone occupate è aumentata "notevolmente", raggiungendo quasi l'80%. Questi dati sono paragonabili a quelli della popolazione della stessa fascia di età. Inoltre nel 2023, il reddito da lavoro lordo delle persone considerate nello studio era salito a 5200 franchi, con un aumento quindi di circa il 50% nell'arco di dieci anni.