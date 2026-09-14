Quando il cioccolato diventa arte: viaggio tra collezioni e memorie smaltate

Le due collezioni e il libro

L'iniziativa accompagna la pubblicazione di Chocolat Suisse Émaillé (Fontana Edizioni), un volume che raccoglie numerose insegne pubblicitarie smaltate realizzate tra la fine dell'Ottocento e gli anni Cinquanta. Il libro nasce dall'incontro di due collezioni: quella di Foletti e quella dell'amico Danilo Marzoli.

«Abbiamo semplicemente messo insieme i pezzi che avevamo, scegliendo come disporli nell'impaginazione - racconta Foletti a Tio.ch - Non abbiamo indicato sotto ogni immagine a chi appartenesse il singolo pezzo. Non volevamo creare una sorta di gara a chi avesse la collezione migliore: abbiamo costruito un'unica collezione».