Professioni sanitarie e sociali: 242 giovani concludono la formazione
Al Palexpo di Locarno la cerimonia di consegna degli attestati e dei certificati agli studenti e alle studentesse del Centro Professionale Sociosanitario di Giubiasco e Canobbio.
Al Palexpo di Locarno la cerimonia di consegna degli attestati e dei certificati agli studenti e alle studentesse del Centro Professionale Sociosanitario di Giubiasco e Canobbio.
LOCARNO - Martedì 25 agosto, al Palexpo di Locarno, si è svolta la cerimonia di consegna degli attestati e dei certificati alle studentesse e agli studenti che hanno concluso il proprio percorso formativo presso il Centro Professionale Sociosanitario di Giubiasco e Canobbio – Scuola Specializzata per le Professioni Sanitarie e Sociali (CPS–SSPSS).
Alla cerimonia, accanto alle neo diplomate e ai neo diplomati e alle loro famiglie, hanno partecipato Marina Carobbio Guscetti, presidente del Consiglio di Stato e direttrice del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport; Raffaele De Rosa, consigliere di Stato e direttore del Dipartimento della sanità e della socialità; Daria Lepori, presidente del Gran Consiglio; Pascal Fara, capo della Sezione della formazione sanitaria e sociale della Divisione della formazione professionale; Yvonne Ballestra Cotti, presidente del Consiglio comunale di Locarno, oltre a rappresentanti del mondo della formazione e delle istituzioni sociosanitarie.
Le formazioni proposte dal CPS–SSPSS costituiscono un importante tassello dell’offerta formativa cantonale nel settore sanitario e sociale a livello secondario II e preparano le nuove generazioni sia all'ingresso nel mondo del lavoro sia alla prosecuzione degli studi.
Nell’anno scolastico 2025-2026, le sedi di Giubiasco e Canobbio hanno diplomato complessivamente 242 studentesse e studenti:
- 120 nel curricolo di Maturità specializzata, indirizzo sociale e sanitario: 73 hanno conseguito il Certificato di scuola specializzata e 47 il Certificato di maturità specializzata;
- 71 nel curricolo di Operatore/operatrice socioassistenziale (AFC e AFC con Maturità professionale Sanità e socialità): 47 nell’indirizzo assistenza all’infanzia e 24 nell’indirizzo assistenza alle persone con disabilità;
- 51 nel curricolo di Operatore/operatrice sociosanitario (AFC e AFC con Maturità professionale Sanità e socialità).
Nel corso della cerimonia sono stati inoltre premiati le studentesse e gli studenti che si sono distinti per gli ottimi risultati ottenuti durante il loro percorso formativo.
Il Premio Raiffeisen per la miglior media OSA è stato assegnato a Sara Masciocchi e Alice Udriot, entrambe con una media di 5.5, mentre il Premio Raiffeisen per la miglior media OSS è andato a Zoe Jelmini, con 5.6. Alyson Fresta e Lia Forni hanno ottenuto la miglior media del Certificato di scuola specializzata, con 5.5. Joy Sciarini ed Elisa Stefanoni si sono distinte nella Maturità specializzata raggiungendo la media massima di 6.0. Il premio per la miglior media DELF è stato infine attribuito ad Anna Reymond, anch’essa con 6.0.