Professioni sanitarie e sociali: 242 giovani concludono la formazione

Alla cerimonia, accanto alle neo diplomate e ai neo diplomati e alle loro famiglie, hanno partecipato Marina Carobbio Guscetti, presidente del Consiglio di Stato e direttrice del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport; Raffaele De Rosa, consigliere di Stato e direttore del Dipartimento della sanità e della socialità; Daria Lepori, presidente del Gran Consiglio; Pascal Fara, capo della Sezione della formazione sanitaria e sociale della Divisione della formazione professionale; Yvonne Ballestra Cotti, presidente del Consiglio comunale di Locarno, oltre a rappresentanti del mondo della formazione e delle istituzioni sociosanitarie.