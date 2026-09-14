Dalla cameretta di Stabio ai mondiali di scacchi

Noah è iscritto alla Swiss Chess Academy di Paradiso, con la quale partecipa alle attività e soprattutto al campionato svizzero a squadre. Ma una parte importante della preparazione avviene lontano dal club. «Studio soprattutto a casa, da solo, dopo la scuola. Seguo le lezioni di un grande maestro da remoto una o due volte alla settimana», spiega Noah. In media dedica agli scacchi circa un'ora al giorno e al gioco affianca anche la lettura: «Leggo tanti libri di scacchi, perché a un certo punto, per andare oltre un certo livello, non basta giocare: bisogna anche studiare e cercare di migliorarsi».

Una passione nata per caso

Dopo i primi insegnamenti ricevuti dal papà quando era bambino, sono arrivati i classici corsi di scacchi del doposcuola. Poi un episodio ha fatto scattare qualcosa. Racconta papà Ivano: «Quando ha battuto l'insegnante si è un po', diciamo, esaltato e ha voluto andare a fare i tornei». La famiglia, che all'epoca non conosceva ancora il mondo degli scacchi, riuscì a trovare un torneo a Zurigo. E il risultato fu sorprendente: «Siamo andati lì e lui ha vinto la sua categoria. C'era un presidente di origine ticinese che ci disse che era un talento e ci consigliò un circolo qui in Ticino». Noah pratica seriamente gli scacchi da circa tre anni: «Dedico agli scacchi il tempo che si dedicherebbe a un altro sport».