«Mottis si è spaventato per l'esplosione degli stipendi»

Negli anni scorsi si diceva che la Gottardo Arena avrebbe regalato ai tifosi un Ambrì più competitivo. Pensava che questo passaggio potesse essere più veloce?

«Pensavo di sì, ma lo pensavo nel momento in cui abbiamo dovuto scegliere di costruire la nuova arena, perché l'alternativa era chiudere il club. Dal 2011, anno in cui abbiamo scoperto che la Valascia andava sostituita o ammodernata, abbiamo fatto tutte le riflessioni del caso, valutando anche l'ipotesi di spostare l'arena a Castione, che aveva scatenato l'ira di buona parte dei tifosi. Abbiamo quindi fatto quello che il popolo biancoblù auspicava, senza pensare troppo a ciò che sarebbe successo in seguito, perché in quel momento c'era solo l'urgenza di costruire la nuova pista».

Sulla vostra strada avete trovato qualche imprevisto...

«Le cose sarebbero potute andare meglio se, durante il processo di risanamento, non avessimo dovuto affrontare due ostacoli importanti. Uno è il Covid, che ci è pesato molto più che agli altri club, poiché il contributo federale a fondo perso veniva concesso in base ai ricavi delle due stagioni precedenti. Chi aveva già una pista da 17'000 spettatori poteva contare su una media più alta e, di conseguenza, noi abbiamo ricevuto a fondo perso molto meno degli altri. Abbiamo quindi ancora sul groppone tre milioni di prestiti da restituire, senza i quali - urge ricordarlo - il club sarebbe morto. L'altro fenomeno, non controllabile da noi, è la spirale al rialzo degli stipendi dei giocatori. Tutte le parole spese in questi anni sulla spirale dei costi sono state parole al vento. Tutti i grandi club possono spendere sempre di più per accaparrasi un giocatore, mentre quelli piccoli sono obbligati a mettere ancora più soldi per riuscire a prendere un giocatore, anche non di prima fascia. Bisogna dunque adeguarsi... Mottis era stato vicepresidente del club fra il 2001 e il 2009 e nelle scorse settimane si è spaventato guardando la voce relativa agli stipendi dei giocatori. Rispetto ad allora, sono raddoppiati se non addirittura triplicati».