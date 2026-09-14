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Due-tre settimane di stop per Luc Bachmann
Il difensore dell'Ambrì si è infortunato nell'amichevole contro il Rappi
TiPress
Fonte HCAP
Due-tre settimane di stop per Luc Bachmann
Il difensore dell'Ambrì si è infortunato nell'amichevole contro il Rappi
AMBRÌ - L’Hockey Club Ambrì-Piotta comunica che nel corso della sfida amichevole contro il Rapperswil disputata giovedì scorso, il difensore Luc Bachmann ha subìto un infortunio.
A seguito degli accertamenti specialistici effettuati, il classe 2005 sarà costretto a un periodo di stop stimato in 2-3 settimane.
Il club biancoblù «augura a Luc un pronto e completo recupero».
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