«Voglio smettere nel momento più bello»
Il 32enne lascia la Nazionale dopo 24 presenze e 5 gol. Aveva esordito con la Svizzera nel 2018 senza mai giocare un incontro in una selezione giovanile
Il 32enne lascia la Nazionale dopo 24 presenze e 5 gol. Aveva esordito con la Svizzera nel 2018 senza mai giocare un incontro in una selezione giovanile
BERNA - Prima dell’inizio della stagione internazionale 2026/27, Christian Fassnacht ha deciso di concludere la sua carriera con la nazionale svizzera, con cui ha accumulato 24 presenze e cinque reti. Aveva debuttato a metà ottobre 2018 in UEFA Nations League contro il Belgio.
«Voglio smettere nel momento più bello, anche considerando il mio ruolo nella Nati. Ho avuto la fortuna di partecipare alla più grande Coppa del mondo e al più grande successo della storia della Svizzera. Ora è arrivato il momento di lasciare spazio ai giovani», ha spiegato Fassnacht a proposito della sua decisione.
Il percorso di Fassnacht verso la nazionale è stato decisamente fuori dagli schemi: ha giocato la sua prima partita in Super League a metà 2016, all’età di quasi 23 anni, con il Thun. Poco più di due anni dopo ha indossato per la prima volta la maglia della Nazionale, senza aver mai disputato una partita internazionale con una selezione giovanile svizzera: presumibilmente è l’unico giocatore dell’era moderna ad aver seguito un percorso simile. Nel frattempo, Fassnacht è diventato cinque volte campione svizzero, ha vinto due volte la Coppa Svizzera ed è stato capocannoniere della Super League 2025/26. Fa inoltre parte della ristretta cerchia di cinque giocatori che, dalla nascita della Super League nel 2003/04, hanno segnato almeno 100 reti.
Con la nazionale, Fassnacht è rimasto impresso nella memoria collettiva soprattutto per il suo contributo negli ottavi di finale di EURO 2021 contro la Francia. Con la Svizzera sotto 1-3 contro i campioni del mondo in carica, è entrato in campo al 79’. Un suo primo recupero di palla ha dato il via all’azione della rete del 2-3 (81’), mentre un secondo ha preceduto il pareggio arrivato nell’ultimo minuto dei tempi regolamentari.
Fassnacht lascia così la Nazionale dopo aver partecipato a due Coppe del mondo e a un Europeo. «Sono immensamente grato a tutte le persone che mi hanno accompagnato lungo questo percorso. Penso in particolare a Murat Yakin e Vladimir Petkovic, a tutti i miei compagni di squadra e ai membri dello staff. È proprio questo che contraddistingue la Nazionale: le esperienze vissute e i bei momenti trascorsi insieme. Tutto questo mi mancherà molto. Inoltre, per me è sempre stato motivo di grande orgoglio rappresentare la Svizzera e poter restituire qualcosa ai tifosi.»
La sua 24a e ultima presenza è arrivata da «jolly» nella vittoria per 2-1 contro il Canada, nell’ultima partita della fase a gironi della Coppa del mondo, il 24 giugno 2026. L’ultima rete risale invece alla fine di maggio, nella vittoria per 4-1 contro la Giordania a San Gallo, in preparazione alla Coppa del mondo.
«Ricorderemo Fassi come un giocatore molto umile e leale. Era l’incarnazione del giocatore di squadra e ha sempre dato il massimo. Per questo merita tutta la nostra gratitudine e il nostro riconoscimento. Gli auguriamo di cuore il meglio per il prosieguo della sua carriera nel club», ha affermato il commissario tecnico Murat Yakin.