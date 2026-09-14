«Voglio smettere nel momento più bello»

Il percorso di Fassnacht verso la nazionale è stato decisamente fuori dagli schemi: ha giocato la sua prima partita in Super League a metà 2016, all’età di quasi 23 anni, con il Thun. Poco più di due anni dopo ha indossato per la prima volta la maglia della Nazionale, senza aver mai disputato una partita internazionale con una selezione giovanile svizzera: presumibilmente è l’unico giocatore dell’era moderna ad aver seguito un percorso simile. Nel frattempo, Fassnacht è diventato cinque volte campione svizzero, ha vinto due volte la Coppa Svizzera ed è stato capocannoniere della Super League 2025/26. Fa inoltre parte della ristretta cerchia di cinque giocatori che, dalla nascita della Super League nel 2003/04, hanno segnato almeno 100 reti.

Con la nazionale, Fassnacht è rimasto impresso nella memoria collettiva soprattutto per il suo contributo negli ottavi di finale di EURO 2021 contro la Francia. Con la Svizzera sotto 1-3 contro i campioni del mondo in carica, è entrato in campo al 79’. Un suo primo recupero di palla ha dato il via all’azione della rete del 2-3 (81’), mentre un secondo ha preceduto il pareggio arrivato nell’ultimo minuto dei tempi regolamentari.