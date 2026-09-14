«Prima il danno, poi anche il conto?»

Tonini e Zucchetti chiedono al Governo di chiarire quali coperture assicurative siano previste per i richiedenti l’asilo, in particolare per la responsabilità civile, e se esistano fondi, garanzie o altri strumenti attraverso i quali una vittima possa ottenere il risarcimento.

Ma l’interrogazione va oltre il singolo episodio. I due deputati chiedono di conoscere quanti furti, tentati furti, danneggiamenti, minacce, aggressioni o altri reati abbiano coinvolto richiedenti l’asilo negli ultimi cinque anni in Ticino, con una suddivisione per anno e tipologia. Domandano inoltre quanti danni siano stati effettivamente risarciti e quanti siano invece rimasti, totalmente o parzialmente, a carico delle vittime o delle loro assicurazioni.