CITTÀ DEL VATICANO
Leone cancella i tagli di Francesco e rialza gli stipendi dei cardinali
Le misure anti-pandemia vengono archiviate e i cardinali recuperano il 10% in "busta paga".
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Fonte Ats Ans
Leone cancella i tagli di Francesco e rialza gli stipendi dei cardinali
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Leone cancella i tagli di Francesco e rialza gli stipendi dei cardinali
Le misure anti-pandemia vengono archiviate e i cardinali recuperano il 10% in "busta paga".
Leone cancella i tagli di Francesco e rialza gli stipendi dei cardinali
Le misure anti-pandemia vengono archiviate e i cardinali recuperano il 10% in "busta paga".
ROMA - Con un motu proprio papa Leone abroga «le misure di contenimento salariale adottate» da papa Francesco con il Motu Proprio 'Un futuro sostenibile' del 23 marzo 2021 che «furono necessarie - scrive Leone - anche per far fronte all'eccezionale sfida della pandemia».
«Quelle misure - scrive - possono ora essere superate, nella certezza che le Istituzioni della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano proseguiranno, con strumenti diversi, nell'impegno di garantire la sostenibilità economica».
In sostanza si abolisce definitivamente la riduzione ai Cardinali «del dieci percento rispetto all'ultima retribuzione corrisposta».
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