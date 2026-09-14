È morto il più anziano sopravvissuto all'Olocausto

Secondo quanto riferito, Widawski era sopravvissuto, tra l'altro, al campo di concentramento di Auschwitz. Gran parte della sua famiglia fu assassinata durante il regime nazista. Nel 1950 Widawski emigrò in Israele. Dal 1978 partecipò al restauro delle tombe ebraiche in Polonia. Avrebbe anche contribuito a identificare e contrassegnare più di 3.000 tombe, secondo una comunicazione del memoriale di Auschwitz-Birkenau.

Il presidente israeliano ha comunicato sulla piattaforma X che Widawski una volta aveva detto che la sconfitta dei nazisti e l'esistenza dello Stato di Israele erano state la sua vendetta. La vita di Widawski è stata "una testimonianza straordinaria del trionfo della vita, della memoria e del rinnovamento", ha aggiunto Herzog.