È morto il più anziano sopravvissuto all'Olocausto
TEL AVIV - In Israele, secondo quanto riportato, è morto un sopravvissuto all'Olocausto all'età di 107 anni.
Jehuda Aharon Widawski, nato nel 1919 in Polonia, è deceduto domenica, come riferiscono il memoriale di Auschwitz-Birkenau e diversi media israeliani. Anche il presidente israeliano Izchak Herzog ha espresso le sue condoglianze. Secondo i media israeliani, Widawski era il più anziano sopravvissuto all'Olocausto in Israele.
Secondo quanto riferito, Widawski era sopravvissuto, tra l'altro, al campo di concentramento di Auschwitz. Gran parte della sua famiglia fu assassinata durante il regime nazista. Nel 1950 Widawski emigrò in Israele. Dal 1978 partecipò al restauro delle tombe ebraiche in Polonia. Avrebbe anche contribuito a identificare e contrassegnare più di 3.000 tombe, secondo una comunicazione del memoriale di Auschwitz-Birkenau.
Il presidente israeliano ha comunicato sulla piattaforma X che Widawski una volta aveva detto che la sconfitta dei nazisti e l'esistenza dello Stato di Israele erano state la sua vendetta. La vita di Widawski è stata "una testimonianza straordinaria del trionfo della vita, della memoria e del rinnovamento", ha aggiunto Herzog.
I nazionalsocialisti assassinarono circa sei milioni di ebrei in Europa durante la Shoah. In Israele, l'autorità competente ha comunicato l'ultima volta ad aprile che nel Paese vivevano ancora circa 109.000 sopravvissuti all'Olocausto.