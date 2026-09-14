Alla fine per Veletta è impresa: «A un certo punto c'era un delfino che nuotava con me»

«Quando sono partito sapevo di avere davanti una sfida particolare, non soltanto per la distanza, ma perché affrontare lo Stretto tutto a delfino era un sogno che mi portavo dentro da tempo. E oggi quel sogno è diventato realtà. All'arrivo l'emozione è stata fortissima. In quell'istante sono passati nella testa gli allenamenti, le traversate fatte durante l'anno, i dubbi, la fatica e tutte quelle volte in cui mi sono chiesto: “Ce la farò?”. La risposta oggi è arrivata dall'altra parte dello Stretto», ci racconta senza nascondere una certa emozione.