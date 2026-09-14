Latte ticinese, la filiera fa squadra: avanza il progetto dell’Interprofessione

Il capo della Sezione dell’agricoltura, Daniele Fumagalli, sottolinea che, accanto a consulenza e contributi agli agricoltori produttori e trasformatori, la volontà è favorire una collaborazione più efficace lungo la filiera e nuove opportunità di valorizzazione, trasformazione e vendita. Per il presidente della FTPL, Valerio Morosi, l’Interprofessione è «un passo decisivo verso una maggiore collaborazione e una visione condivisa», con l’obiettivo di rafforzare la competitività e gli sbocchi dei prodotti in Ticino e oltre i confini cantonali.

Il progetto coinvolge anche grande distribuzione e ristorazione. Il direttore di Migros Ticino, Mattia Keller, evidenzia l’obiettivo di rafforzare il dialogo tra produttori, trasformatori e GDO, mentre il direttore di GastroTicino, Gabriele Beltrami, indica nella ristorazione, anche attraverso l’iniziativa Ticino a Tavola, un partner strategico per la vendita dei prodotti locali e la fidelizzazione dei consumatori.