PVL Ticino cambia look e mette i puntini sulle "i": «Non chiamateci Verdi Liberali»
Il partito adotta una nuova grafica e rivendica una chiara identità liberale e progressista.
BELLINZONA - Il PVL Ticino ha adottato una nuova identità visiva, introducendo nel proprio logo il sottotitolo "liberale. progressista.". Una scelta che, secondo il partito, non rappresenta soltanto un cambiamento estetico, ma punta a rendere più riconoscibile il suo posizionamento politico.
Il PVL Ticino sottolinea infatti di essere spesso confuso con i Verdi, con cui condivide l'attenzione per le tematiche ambientali, ma dai quali afferma di distinguersi nettamente per la propria visione liberale, anche in ambito economico e nei rapporti tra Stato e persone.
In occasione del rebranding, il partito ha inoltre precisato le denominazioni che chiede vengano utilizzate dalla stampa. La forma indicata abitualmente è "PVL Ticino", mentre per il nome completo è "Partito Verde Liberale Ticino". Per il partito nazionale, le denominazioni indicate sono invece "PVL Svizzera" e, nella forma estesa, "Partito Verde Liberale Svizzera".
Il partito chiede infine di evitare formulazioni non ufficiali come "Partito Verdi Liberali", "i Verdi Liberali" o altre varianti.