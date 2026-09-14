PVL Ticino cambia look e mette i puntini sulle "i": «Non chiamateci Verdi Liberali»

In occasione del rebranding, il partito ha inoltre precisato le denominazioni che chiede vengano utilizzate dalla stampa. La forma indicata abitualmente è "PVL Ticino", mentre per il nome completo è "Partito Verde Liberale Ticino". Per il partito nazionale, le denominazioni indicate sono invece "PVL Svizzera" e, nella forma estesa, "Partito Verde Liberale Svizzera".

Il partito chiede infine di evitare formulazioni non ufficiali come "Partito Verdi Liberali", "i Verdi Liberali" o altre varianti.