Comunicazione, un ponte tra studenti e professionisti

L'accordo trova già una prima concretizzazione in Ticino: due percorsi di formazione continua della SUPSI hanno ottenuto il "Label pr suisse". Si tratta del modulo "Comunicazione e gestione degli stakeholder", proposto dal Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale in collaborazione con ALMA Impact AG, e del corso "Data storytelling per la comunicazione", del Dipartimento ambiente, costruzioni e design.

I due percorsi sono i primi ad aver ottenuto il nuovo riconoscimento a livello nazionale. L'attribuzione avviene sulla base della valutazione di un dossier e considera, tra gli altri criteri, l'attualità dei contenuti, la conformità alle pratiche professionali e il carattere professionalizzante della formazione. Il Label ha una durata massima di tre anni e può essere rinnovato.