Comunicazione, un ponte tra studenti e professionisti
Due percorsi di formazione continua SUPSI sono i primi in Svizzera a ottenere il «Label pr suisse».
LUGANO - Il mondo professionale e accademico saranno più vicini nel settore della comunicazione e delle relazioni pubbliche grazie all'accordo quadro sottoscritto dalla Società Ticinese di Relazioni Pubbliche (STRP), sezione regionale di pr suisse, e dalla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI).
L'intesa mira a favorire lo scambio tra professionisti, studenti e mondo universitario attraverso attività di formazione e divulgazione, oltre a occasioni di networking e sviluppo professionale. Una collaborazione che riflette anche il percorso avviato a livello nazionale da pr suisse, l'Associazione Svizzera di Relazioni Pubbliche, che nel 2026 ha intensificato i rapporti con università ed enti di formazione e introdotto il “Label pr suisse”, destinato alle offerte formative che rispondono agli standard professionali del settore.
L'accordo trova già una prima concretizzazione in Ticino: due percorsi di formazione continua della SUPSI hanno ottenuto il "Label pr suisse". Si tratta del modulo "Comunicazione e gestione degli stakeholder", proposto dal Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale in collaborazione con ALMA Impact AG, e del corso "Data storytelling per la comunicazione", del Dipartimento ambiente, costruzioni e design.
I due percorsi sono i primi ad aver ottenuto il nuovo riconoscimento a livello nazionale. L'attribuzione avviene sulla base della valutazione di un dossier e considera, tra gli altri criteri, l'attualità dei contenuti, la conformità alle pratiche professionali e il carattere professionalizzante della formazione. Il Label ha una durata massima di tre anni e può essere rinnovato.
Con questa iniziativa, pr suisse e le società regionali intendono promuovere la qualità e la professionalità del settore e sostenere lo sviluppo delle competenze necessarie ad affrontarne le sfide future.