Panathlon Club Lugano: premiate Soley Rusca e Alyssa Keller

Protagoniste del momento dedicato ai giovani e alla formazione sono state Soley Rusca e Alyssa Keller, premiate dal Panathlon Club Lugano per gli ottimi risultati scolastici conseguiti lo scorso giugno presso la Scuola Professionale per Sportivi d’Élite di Tenero. Alla cerimonia ha partecipato anche il direttore della scuola, Aron Besozzi.