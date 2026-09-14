Panathlon Club Lugano: premiate Soley Rusca e Alyssa Keller
La serata ha visto la celebrazione dell’eccellenza giovanile e un vivace confronto sui Mondiali 2026 con Pierluigi Tami e Alberto Cerruti.
La serata ha visto la celebrazione dell’eccellenza giovanile e un vivace confronto sui Mondiali 2026 con Pierluigi Tami e Alberto Cerruti.
PANATHLON CLUB LUGANO - Il settimo convivio annuale del Panathlon Club Lugano, svoltosi il 10 settembre a Villa Sassa, ha unito la premiazione di due giovani sportive ai racconti e ai retroscena della Nazionale svizzera di calcio ai Mondiali 2026.
Protagoniste del momento dedicato ai giovani e alla formazione sono state Soley Rusca e Alyssa Keller, premiate dal Panathlon Club Lugano per gli ottimi risultati scolastici conseguiti lo scorso giugno presso la Scuola Professionale per Sportivi d’Élite di Tenero. Alla cerimonia ha partecipato anche il direttore della scuola, Aron Besozzi.
La seconda parte della serata si è concentrata sul tema “Echi dai Mondiali di calcio 2026”, con la partecipazione di Pierluigi Tami, responsabile delle squadre nazionali svizzere, e del giornalista sportivo Alberto Cerruti.
Dopo la proiezione di un breve filmato sull’esperienza della Nazionale svizzera negli Stati Uniti, Cerruti ha rivolto a Tami una serie di domande e spunti sulla partecipazione elvetica alla rassegna iridata. Il confronto ha fatto emergere curiosità e aneddoti, insieme ad alcuni aspetti meno conosciuti del lavoro che ruota attorno alle squadre nazionali.
Le testimonianze e i retroscena condivisi da Tami hanno suscitato interesse tra le socie e i soci presenti, offrendo uno sguardo sulle dinamiche che accompagnano la Nazionale durante una grande competizione internazionale.
Il convivio ha così riunito due aspetti centrali dell’attività del Panathlon Club Lugano: la valorizzazione dei giovani e della loro formazione e la promozione della cultura sportiva attraverso l’incontro e il dialogo con i protagonisti dello sport.