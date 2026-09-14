Caso Zali: «Ogni forma di violenza è inaccettabile»

«Ogni forma di violenza è inaccettabile»

«Al di là delle singole vicende, sulle quali spetta alle autorità competenti fare piena luce, ribadisco con chiarezza - precisa Lepori - che ogni forma di violenza, nei confronti delle donne in primo luogo, ma più in generale nei confronti di ogni persona, è inaccettabile: il suo contrasto richiede un impegno convinto e costante da parte dell'intera società.È importante preservare e rafforzare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. Anche il Gran Consiglio deve fare la propria parte, con responsabilità, rispetto e consapevolezza del ruolo che ricopre».

Lepori guarda poi ai prossimi mesi: «Siamo a metà settembre e da qui a marzo vi sono importanti temi da discutere e decisioni che toccheranno da vicino il nostro Cantone. I cittadini si aspettano serietà, responsabilità, concretezza e capacità di confronto. Possiamo, con il nostro lavoro orientato al bene comune, fare la nostra parte e dare un segnale alla popolazione, che se lo aspetta e merita. Ciascuno dei poteri dello Stato deve continuare a esercitare pienamente le proprie responsabilità».