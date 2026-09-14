A2 Mendrisio-Melano (MeMe), via al maxi-risanamento

MENDRISIO/MELANO - È stato posto in pubblicazione oggi, in base all’Ordinanza sulle strade nazionali (OSN), il progetto per il risanamento globale del tratto della A2 compreso fra Mendrisio e Melano. Il progetto MeMe, presentato di recente alla popolazione dei Comuni interessati, prevede il risanamento fonico mediante la posa di pavimentazione fonoassorbente e l’adattamento delle pareti antirumore esistenti, oltre alla costruzione di nuovi impianti per il trattamento delle acque. Sono inoltre previsti l’adattamento della corsia d’emergenza sui viadotti del Lenaccio e interventi sulle bretelle di accesso all’area di sosta Segoma.