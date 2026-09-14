Hospita, Pronzini sbotta in Gran Consiglio: «Qui abbiamo tutti gli stessi diritti!»

Il deputato ha quindi sollevato un interrogativo sulla denuncia penale presentata dalla CPI nei confronti di una persona ascoltata dalla Commissione. «Come giustamente avviene, i lavori della Commissione sono coperti dal segreto d'ufficio accresciuto, anche per quanto concerne gli incontri e le audizioni organizzate dalla CPI. Io volevo chiedere come mai la signora Sabrina Aldi è stata sentita dalla vostra Commissione, ha raccolto delle informazioni che ha comunicato a Claudio Camponovo e poi sporto denuncia penale in base a queste informazioni. La CPI, dopo 15 giorni dalla denuncia, ha a sua volta inoltrato denuncia».

Alla domanda della presidente sullo scopo del suo intervento, Pronzini si è infervorato: «Sono qui dal 2011, so come funziona. Quello che sto dicendo porta a una richiesta da parte mia, è chiaro. Forse bisogna iniziare a capire che qui abbiamo tutti gli stessi diritti e non è perché qualcuno qui alza la voce che questi ci devono essere negati».