Si porta gli gnocchi da casa per il figlio, lite al grotto

L'altra versione

Contattato da tio.ch il gerente del grotto racconta la sua versione. «Questo è un grotto. E si mangiano piatti da grotto. Se tutti si portano i piatti da casa, non ci salviamo più. Penso di essere stato molto gentile nel dare la prima comunicazione. Il cliente poi si è alterato e quasi mette le mani addosso a mia moglie. A quel punto certo che mi sono arrabbiato. Il bambino mangiava gli gnocchi, ma ne mangiava anche il papà. Non ci facciamo prendere in giro».

Dal canto suo il papà precisa: «Non ho messo le mani addosso a nessuno. La discussione è stata accesa, ma solo verbale. Io non stavo mangiando gli gnocchi di mio figlio. Lo stavo semplicemente incitando a mangiare. Eravamo pronti a fare l'ordinazione dei piatti principali e non ci è stato concesso».