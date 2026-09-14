Una giornata per festeggiare i 20 anni di aggregazione
Si è tenuta questa domenica 13 settembre presso l'Oasi ricreativa di Cevio.
Si è tenuta questa domenica 13 settembre presso l'Oasi ricreativa di Cevio.
CEVIO - Una giornata per festeggiare il ventennale dell'aggregazione dei Comuni di Cavergno, Bignasco e Cevio nel nuovo Comune di Cevio, nato nel 2006.
Si è tenuta, con una numerosa partecipazione da parte della popolazione, questo 13 settembre 2026 presso l'Oasi ricreativa di Cevio.
La giornata «ha rappresentato un momento di incontro, memoria e riconoscenza, permettendo alla popolazione, alle autorità, alle associazioni e a numerosi ospiti di ritrovarsi per celebrare insieme due decenni di storia comunale», comunica via nota il Municipio.
A intervenire sono stati Alfredo Martini, primo Sindaco del Comune aggregato, dell’attuale Sindaca Wanda Dadò, della Presidente del Consiglio comunale e prima cittadina Laura Martini Gamba, del Consigliere di Stato Norman Gobbi.
Nei loro discorsi «hanno ricordato il percorso intrapreso dal Comune a partire dal 2006 e i traguardi raggiunti grazie all’impegno condiviso delle istituzioni, delle associazioni e della popolazione». La giornata è poi proseguita «in un clima conviviale» con il pranzo offerto e con numerose attività dedicate ai più piccoli.
Il Municipio «desidera ringraziare sentitamente tutte le persone che hanno partecipato alla giornata commemorativa, contribuendo con la loro presenza alla riuscita dell’evento», conclude il messaggio.