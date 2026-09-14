Legge sulla polizia, ricorso al Tribunale federale

Al centro delle contestazioni figurano i principi della densità normativa e della proporzionalità previsti dall'articolo 36 della Costituzione. Secondo il ricorso, quando lo Stato limita un diritto fondamentale la legge deve stabilire in modo chiaro e prevedibile chi può essere interessato, a quali condizioni, attraverso quali strumenti, per quanto tempo e con quali garanzie. Le misure devono inoltre essere idonee, necessarie e ragionevoli rispetto allo scopo di interesse pubblico perseguito.

Una parte rilevante del ricorso riguarda gli articoli 26-29 sulla gestione cantonale delle minacce. Le disposizioni permettono alla Polizia cantonale di raccogliere ed elaborare dati relativi a una persona, inserirli in una banca dati dedicata e comunicarli ad autorità e privati anche in assenza di un reato. La valutazione può partire da comportamenti o intenzioni che «lascino presupporre» una predisposizione a commettere violenza e a mettere gravemente a rischio l'integrità fisica, psichica, sessuale «o sociale» di terzi. La casistica comprende, tra gli altri ambiti, violenza domestica, stalking, minacce, radicalizzazione religiosa, estremismo violento, comportamenti violenti legati a disturbi mentali e molestie sessuali.