Scoprire le Centovalli, e il suo pane: in un viaggio... da leccarsi i baffi
Che si terrà a bordo degli iconici convogli della Vigezzina-Centovalli in una suggestiva (e interessante) esperienza a tutto tondo. Appuntamento per domenica 4 ottobre.
LOCARNO - Domenica 4 ottobre la Vigezzina-Centovalli invita a scoprire il territorio con tutti i sensi: si parte da Locarno alle 11.05 a bordo del treno storico, in direzione di Camedo, dove ad attendere i viaggiatori vi è il nuovissimo Centro Eventi per un pranzo a tre portate dedicato ai sapori regionali.
Nel pomeriggio il treno riparte verso Intragna, e qui la giornata cambia registro: si mettono le mani in pasta, letteralmente, per scoprire i segreti dell'antico pane delle Centovalli, dall'impasto alla lievitazione fino alla cottura nel forno a legna tradizionale.
Segue una passeggiata guidata tra i vicoli del borgo, una tappa al Museo Regionale delle Centovalli e del Pedemonte e, per chi ha fiato e curiosità, la salita al campanile più alto del Ticino — vista panoramica inclusa.
«Con questa nuova proposta vogliamo rafforzare il ruolo della Ferrovia Vigezzina-Centovalli come esperienza da vivere, non solo come mezzo di trasporto», spiega Claudio Blotti, direttore delle FART.
Il pacchetto (viaggio A/R, pranzo, laboratorio del pane, visita guidata al museo e accesso al campanile) può essere acquistato in prevendita su biglietteria.ch
Programma
10.45 Ritrovo e check-in
11.05 Partenza con il treno da Locarno
11.58 Arrivo a Camedo
14.00 partenza da Camedo
14.25 arrivo a Intragna
17.45 partenza da Intragna
18.09 arrivo a Locarno
Menu
Insalatina con datterini multicolore
Guancette di maiale brasate con polenta
Crostata di mele e cannella
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