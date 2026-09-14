Scoprire le Centovalli, e il suo pane: in un viaggio... da leccarsi i baffi

Segue una passeggiata guidata tra i vicoli del borgo, una tappa al Museo Regionale delle Centovalli e del Pedemonte e, per chi ha fiato e curiosità, la salita al campanile più alto del Ticino — vista panoramica inclusa.

«Con questa nuova proposta vogliamo rafforzare il ruolo della Ferrovia Vigezzina-Centovalli come esperienza da vivere, non solo come mezzo di trasporto», spiega Claudio Blotti, direttore delle FART.