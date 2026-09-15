Numeri straordinari a Endorfine
Si è conclusa domenica la tre giorni con ospiti di richiamo internazionale e invertenti incentrati sul tema del potere.
Si è conclusa domenica la tre giorni con ospiti di richiamo internazionale e invertenti incentrati sul tema del potere.
LUGANO - Numeri straordinari per l'ottava edizione del Lugano International Festival Endorfine. Secondo gli organizzatori, l'edizione 2026, che si è svolta lo scorso weekend, ha superato le 5'500 presenze, registrando un incremento di pubblico del 20% rispetto al 2025 e quattro eventi sold out.
Un risultato che gli organizzatori attribuiscono innanzitutto alla risposta del pubblico. «Un pubblico numeroso, curioso e partecipe, che ha riempito il Palazzo dei Congressi giorno dopo giorno, trasformandolo nel cuore pulsante del Festival - racconta il presidente Andrea Leoni - come preziosa è stata la generosità dei relatori, che non si sono limitati al palco ma si sono fermati volentieri a dialogare con i presenti al termine di ogni conferenza, dando vita a scambi autentici e momenti di confronto diretto».
Alla riuscita della manifestazione hanno contribuito anche i partner pubblici e privati. In particolare, gli organizzatori sottolineano il sostegno della città di Lugano e di BancaStato, che ha permesso di consolidare la macchina organizzativa e proporre un cartellone di respiro internazionale, portando a Lugano ospiti di prestigio e rendendo gli appuntamenti accessibili a un pubblico trasversale.
«Al termine dello scorso anno abbiamo dovuto affrontare uno snodo delicato nel processo di crescita del Festival. Era importante capire se avremmo avuto le forze, come associazione, come sponsor e come territorio, per fare un sostanziale balzo in avanti. I numeri dicono senza dubbio che l'obiettivo è stato raggiunto. La soglia delle 5'000 presenze è stata addirittura superata. Dopo soli 8 anni di vita è un traguardo che sulla carta si poteva solo sognare. Ora c'è una nuova vetta da scalare e siamo attrezzati per farlo. L'obiettivo dei prossimi anni è raggiungere le 10'000 presenze e una dimensione nazionale. Ad maiora!».
Il Festival dà già appuntamento alla prossima edizione, in programma dal 17 al 19 settembre 2027.
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