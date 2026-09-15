Numeri straordinari a Endorfine

«Al termine dello scorso anno abbiamo dovuto affrontare uno snodo delicato nel processo di crescita del Festival. Era importante capire se avremmo avuto le forze, come associazione, come sponsor e come territorio, per fare un sostanziale balzo in avanti. I numeri dicono senza dubbio che l'obiettivo è stato raggiunto. La soglia delle 5'000 presenze è stata addirittura superata. Dopo soli 8 anni di vita è un traguardo che sulla carta si poteva solo sognare. Ora c'è una nuova vetta da scalare e siamo attrezzati per farlo. L'obiettivo dei prossimi anni è raggiungere le 10'000 presenze e una dimensione nazionale. Ad maiora!».

Il Festival dà già appuntamento alla prossima edizione, in programma dal 17 al 19 settembre 2027.