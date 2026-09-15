Quelli del parcheggio selvaggio: e-bike abbandonate ovunque

Non sono mancate neppure le riflessioni interne. «Ci siamo posti alcune domande - continua PubliBike - l’area GPS associata alla stazione è sufficientemente precisa oppure è troppo ampia? Potrebbe esserci un problema di connettività che porta gli utenti a terminare il noleggio al di fuori della postazione?». La risposta? «Abbiamo, ad esempio, effettuato una verifica direttamente con il Comune, che ci ha confermato che la copertura internet della zona è corretta».



La "stranezza": il sistema accetta il fine corsa ma segnala il recupero della bici

Va però precisato che nel caso di Castel San Pietro, le biciclette lasciate fuori dalla stazione «nella maggior parte dei casi» sono state considerate dal sistema come se si trovassero al suo interno. Questo avviene perché «il segnale GPS ha rilevato il veicolo e ha quindi accettato la conclusione della corsa sul conto del cliente», anche se fuori dall'area delimitata. Allo stesso tempo «il sistema ha generato una segnalazione per il recupero del veicolo», tanto che gli utenti vengono informati sull'obbligo di lasciare la bici «all’interno delle linee di demarcazione della stazione».