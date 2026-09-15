Sali a bordo! Il tuo futuro nei trasporti pubblici parte da qui
Dal 15 settembre candidati per un apprendistato login e scegli la tua direzione!
Ti piace la tecnologia? Ti interessa il mondo del commercio? Preferisci lavorare con le mani, costruire, organizzare o trovare soluzioni?
Qualunque sia la tua passione, con login puoi trasformarla nella tua professione.
Dal 15 settembre 2026 si aprono le candidature per gli apprendistati login nel settore dei trasporti pubblici che inizieranno il loro percorso formativo il 1° agosto 2027. Un mondo dinamico e pieno di opportunità, dove ogni giorno migliaia di persone lavorano per far viaggiare la Svizzera. Con login puoi scegliere tra numerose professioni nei settori:
Commercio e amministrazione
Per chi ama organizzare, comunicare e lavorare con persone e clienti, sui treni nelle stazioni e negli uffici.
Tecnica e manutenzione
Per chi è curioso, ama la tecnologia e vuole mettere le mani su impianti, sistemi e veicoli, come specialista in automazione o in meccanica. Dal 2027 vi sarà inoltre la possibilità di candidarsi per la prima volta come informatico degli edifici, per contribuire a installare, programmare e gestire sistemi tecnologici come la climatizzazione, la sicurezza e gli impianti.
Costruzione e Logistica
Per chi desidera contribuire alla realizzazione e alla manutenzione dei binari delle FFS; oppure per chi vuole organizzare merci, materiali e processi che permettono a tutto di funzionare nel modo giusto.
Durante l'apprendistato non impari solo una professione: entri a far parte di una grande squadra, acquisisci esperienza pratica e costruisci solide basi per il tuo futuro.
Non aspettare troppo! I posti di apprendistato vengono assegnati progressivamente e chi si candida per tempo ha maggiori possibilità di ottenere la formazione che desidera.
- Scopri le professioni che ti interessano.
- Prepara la tua candidatura.
- Invia la tua domanda a partire dal 15 settembre a www.login.org
- Visita le nostre porte aperte alle Officine di Bellinzona sabato 10 ottobre 2026 dalle ore 09.00 alle ore 13.00
- Fai il primo passo verso la professione dei tuoi sogni.