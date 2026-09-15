Sali a bordo! Il tuo futuro nei trasporti pubblici parte da qui

Tecnica e manutenzione

Per chi è curioso, ama la tecnologia e vuole mettere le mani su impianti, sistemi e veicoli, come specialista in automazione o in meccanica. Dal 2027 vi sarà inoltre la possibilità di candidarsi per la prima volta come informatico degli edifici, per contribuire a installare, programmare e gestire sistemi tecnologici come la climatizzazione, la sicurezza e gli impianti.