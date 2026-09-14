Nuovo branco di lupi in Ticino: chieste garanzie per allevatori e alpeggi

Le domande

1. Quanti branchi e quanti esemplari di lupo risultano attualmente accertati in Ticino? Quante predazioni sono state confermate nel 2026, rispetto allo stesso periodo del 2025?

2. Quando è stata inoltrata la richiesta relativa al branco «Peloso», quali interventi contempla e qual è lo stato della procedura? Vi sono altre richieste cantonali pendenti presso l’Ufficio federale dell’ambiente?

3. Una volta ottenute le autorizzazioni, quali risorse e tempi operativi sono previsti per eseguire gli interventi? Quali ostacoli hanno eventualmente limitato l’esecuzione delle precedenti autorizzazioni?

4. Come viene valutata la fattibilità delle misure di protezione negli alpeggi più impervi? Quali soluzioni vengono offerte quando tali misure risultano tecnicamente impraticabili o economicamente sproporzionate?

5. Quali danni e spese vengono indennizzati, con quali tempi medi di pagamento e quali costi restano a carico degli allevatori, compresi la ricerca degli animali dispersi, le cure veterinarie e il lavoro supplementare?

6. Quali modifiche delle procedure o delle disposizioni federali intende chiedere il Governo per consentire interventi tempestivi nelle situazioni problematiche?

7. Il Cantone dispone di dati su riduzioni delle greggi, rinunce al carico degli alpi o cessazioni di attività riconducibili alla pressione dei grandi predatori? Quali misure concrete prevede prima della stagione alpestre 2027?

