Nuovo branco di lupi in Ticino: chieste garanzie per allevatori e alpeggi
Stefano Quadri (Lega dei Ticinesei) interroga il Governo sulla presenza del branco «Peloso» e sulle misure per proteggere l'attività alpestre
BELLINZONA - Due lupi adulti e tre cuccioli. È composto da cinque esemplari il nuovo branco «Peloso», la cui presenza è stata confermata nell'area compresa tra la bassa Valle Maggia, la Valle di Vergeletto e la Valle Onsernone. Sul tema interviene ora il deputato della Lega dei Ticinesi Stefano Quadri, che ha presentato un'interrogazione al Consiglio di Stato chiedendo quali garanzie ci siano per gli allevatori e per la continuità dell'attività alpestre in Ticino.
Il Dipartimento del territorio ha già inoltrato all'Ufficio federale dell'ambiente una richiesta di regolazione parziale del branco. Quadri chiede quindi al Governo a che punto sia la procedura, quando sia stata inoltrata la richiesta e quali interventi preveda. Il deputato vuole inoltre sapere se vi siano altre domande di regolazione ancora pendenti a Berna.
Al centro dell'interrogazione ci sono anche le difficoltà con cui devono confrontarsi gli allevatori, in particolare negli alpeggi più impervi. «La presenza degli allevatori e la continuità dell'attività alpestre sono essenziali per la produzione locale, la manutenzione del territorio e la vita delle nostre valli», sottolinea Quadri.
Il leghista chiede al Consiglio di Stato di chiarire quali misure di protezione siano concretamente fattibili negli alpeggi più difficili da raggiungere e cosa venga previsto quando recinzioni, sistemi di sorveglianza o altre misure risultino tecnicamente impraticabili o economicamente sproporzionate.
Le domande
1. Quanti branchi e quanti esemplari di lupo risultano attualmente accertati in Ticino? Quante predazioni sono state confermate nel 2026, rispetto allo stesso periodo del 2025?
2. Quando è stata inoltrata la richiesta relativa al branco «Peloso», quali interventi contempla e qual è lo stato della procedura? Vi sono altre richieste cantonali pendenti presso l’Ufficio federale dell’ambiente?
3. Una volta ottenute le autorizzazioni, quali risorse e tempi operativi sono previsti per eseguire gli interventi? Quali ostacoli hanno eventualmente limitato l’esecuzione delle precedenti autorizzazioni?
4. Come viene valutata la fattibilità delle misure di protezione negli alpeggi più impervi? Quali soluzioni vengono offerte quando tali misure risultano tecnicamente impraticabili o economicamente sproporzionate?
5. Quali danni e spese vengono indennizzati, con quali tempi medi di pagamento e quali costi restano a carico degli allevatori, compresi la ricerca degli animali dispersi, le cure veterinarie e il lavoro supplementare?
6. Quali modifiche delle procedure o delle disposizioni federali intende chiedere il Governo per consentire interventi tempestivi nelle situazioni problematiche?
7. Il Cantone dispone di dati su riduzioni delle greggi, rinunce al carico degli alpi o cessazioni di attività riconducibili alla pressione dei grandi predatori? Quali misure concrete prevede prima della stagione alpestre 2027?