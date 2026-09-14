Cerca e trova immobili
Segnalaci
SOCIAL

Like ai video sexy su TikTok? Possono pesare sulla relazione

È un comportamento innocuo, oppure un limite è stato superato? Un nuovo studio mostra come tale comportamento sia collegato a fiducia e soddisfazione nei rapporti affettivi
Like ai video sexy su TikTok? Possono pesare sulla relazione
Getty Images/iStockphoto
Secondo lo studio condotto su 65 coppie, il fatto che persone attraenti appaiano sulla For-You-Page di Tiktok non era il vero problema. La situazione diventava critica solo quando il partner interagiva attivamente con tali contenuti. (Immagine simbolica)
di 20min.ch | Deborah Gonzalez
Like ai video sexy su TikTok? Possono pesare sulla relazione
È un comportamento innocuo, oppure un limite è stato superato? Un nuovo studio mostra come tale comportamento sia collegato a fiducia e soddisfazione nei rapporti affettivi

SOCIAL - Vedere persone attraenti mentre si scorre la pagina "For You" di TikTok può essere difficile da evitare. Ma mettere like a un video sexy o seguire chi lo pubblica potrebbe avere un peso differente all'interno di una relazione. È quanto emerge da uno studio pubblicato sul Journal of Social and Personal Relationships.

La ricerca, alla quale hanno partecipato 65 coppie, si è concentrata sulle cosiddette "Thirst Traps": foto e video volutamente sexy o particolarmente attraenti, pensati per attirare l'attenzione. I ricercatori hanno analizzato come i partecipanti percepissero il comportamento del partner nei confronti di persone attraenti su TikTok.

La semplice comparsa di questi contenuti sulla pagina "For You" non è risultata essere il punto centrale. Quando invece una persona percepiva che il partner interagiva attivamente con i contenuti o con gli account, per esempio mettendo like o iniziando a seguirli, questo comportamento risultava associato a livelli inferiori di fiducia e soddisfazione nella relazione.

Il legame appariva particolarmente marcato quando la persona attraente vista su TikTok veniva percepita come diversa da se stessi. Secondo i ricercatori, il risultato suggerisce che i social network possano introdurre nelle relazioni una nuova forma di concorrenza, rendendo continuamente accessibili, attraverso gli algoritmi, persone considerate come potenziali alternative attraenti.

Il rapporto tra social media, gelosia e vita di coppia emerge anche da altre ricerche. Uno studio pubblicato sul Journal of Marital and Family Therapy, che ha seguito 322 giovani adulti tra i 18 e i 29 anni per due anni, ha associato una maggiore gelosia legata ai social media a un controllo digitale più intenso del partner e a una minore soddisfazione nella relazione.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
social mediatiktokvideo sexy
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Mara Maionchi: «Ho avuto fortuna». Poi svela «il più bravo cantante che abbia mai sentito»
LIVE
LUGANO
3 gior
3

Mara Maionchi: «Ho avuto fortuna». Poi svela «il più bravo cantante che abbia mai sentito»

Si comprano l'abito per l'evento e poi lo restituiscono dopo averlo indossato
LIVE
SVIZZERA
2 gior
22
125

Si comprano l'abito per l'evento e poi lo restituiscono dopo averlo indossato

Le Constellation, documento falsificato: il Comune licenzia in tronco il dipendente
LIVE
VALLESE
2 gior
25
70

Le Constellation, documento falsificato: il Comune licenzia in tronco il dipendente

Il figlio compie due anni il giorno del volo per Basilea: EasyJet nega l'imbarco
LIVE
ITALIA / SVIZZERA
1 gior
58
101

Il figlio compie due anni il giorno del volo per Basilea: EasyJet nega l'imbarco

Precipita per alcune decine di metri: morto un escursionista
LIVE
CENTOVALLI
2 gior

Precipita per alcune decine di metri: morto un escursionista

L'educatrice se ne torna a casa e dimentica un bimbo malato al doposcuola
LIVE
ZURIGO
1 gior
16
83

L'educatrice se ne torna a casa e dimentica un bimbo malato al doposcuola

Va a cercare funghi con il marito, donna scompare sul Sighignola
LIVE
CONFINE
13 ore

Va a cercare funghi con il marito, donna scompare sul Sighignola

«Il richiedente asilo mi ha spaccato lo scooter. Ora chi paga?»
LIVE
CANTONE
17 ore
100
277

«Il richiedente asilo mi ha spaccato lo scooter. Ora chi paga?»

Il cesto non è un regalo, è una truffa
LIVE
SVIZZERA / CANTONE
1 gior
8
59

Il cesto non è un regalo, è una truffa

Ambrì, «Debiti per quasi 30 milioni di franchi»
LIVE
HCAP
1 gior
112
136

Ambrì, «Debiti per quasi 30 milioni di franchi»

Ambrì in grave crisi finanziaria? Parola a Filippo Lombardi
LIVE
HCAP
11 ore
49
95

Ambrì in grave crisi finanziaria? Parola a Filippo Lombardi

«Quanto costano alla collettività le partite del FC Lugano?»
LIVE
LUGANO
2 gior
145
225

«Quanto costano alla collettività le partite del FC Lugano?»

Lite mortale alla stazione di servizio: «Ho capito subito che era successo qualcosa di molto grave»
LIVE
SOLETTA
1 gior

Lite mortale alla stazione di servizio: «Ho capito subito che era successo qualcosa di molto grave»

Svizzeri ai "Sarajevo-Safari"? Denunce al vaglio (e c'entra Lugano)
LIVE
CANTONE / BOSNIA ED ERZEGOVINA
1 gior
17
84

Svizzeri ai "Sarajevo-Safari"? Denunce al vaglio (e c'entra Lugano)

Incidente all’alba, ferito Daniel Maldini
LIVE
MILANO
1 gior
9
12

Incidente all’alba, ferito Daniel Maldini

Benzina, la Svizzera apre le riserve: cosa può succedere ai prezzi per i frontalieri?
LIVE
VALUTE E FRONTIERE
2 gior

Benzina, la Svizzera apre le riserve: cosa può succedere ai prezzi per i frontalieri?

Daniel Maldini, il Cagliari smentisce: «Test tossicologici negativi»
LIVE
MILANO
15 ore
21
47

Daniel Maldini, il Cagliari smentisce: «Test tossicologici negativi»

Alla fine per Veletta è impresa: «A un certo punto c'era un delfino che nuotava con me»
LIVE
ITALIA
10 ore
8
55

Alla fine per Veletta è impresa: «A un certo punto c'era un delfino che nuotava con me»

Tifosi in treno, stazione blindata: in più di 400 in corteo verso lo stadio
LIVE
LUGANO
2 gior
26
95

Tifosi in treno, stazione blindata: in più di 400 in corteo verso lo stadio

Vino zuccherato illegalmente, sanzionate due cantine
LIVE
VAUD
14 ore
5
16

Vino zuccherato illegalmente, sanzionate due cantine

La coda dei semafori di Cadenazzo arriva fino a... Berna
LIVE
CANTONE
7 ore
77
151

La coda dei semafori di Cadenazzo arriva fino a... Berna

Giovane coppia di sposi distrutta a Venezia, dopo lo schianto in laguna
LIVE
ITALIA
1 gior
20

Giovane coppia di sposi distrutta a Venezia, dopo lo schianto in laguna

Furti d'auto di lusso, la mossa che ha messo in difficoltà i ladri
LIVE
SVIZZERA
1 gior
3
19

Furti d'auto di lusso, la mossa che ha messo in difficoltà i ladri

Francesca può camminare di nuovo dopo 200 giorni
LIVE
CRANS-MONTANA
3 ore
7

Francesca può camminare di nuovo dopo 200 giorni

Dove arrivano i richiedenti, gli affitti scendono
LIVE
CANTONE/SVIZZERA
2 gior
98
145

Dove arrivano i richiedenti, gli affitti scendono

Piotta, è stata un'esplosione a uccidere i due operai
LIVE
CANTONE
3 gior

Piotta, è stata un'esplosione a uccidere i due operai

Vanno a studiare Oltregottardo e non tornano più, li “rimpiazzano” (soprattutto) gli italiani
LIVE
CANTONE
3 gior
114
275

Vanno a studiare Oltregottardo e non tornano più, li “rimpiazzano” (soprattutto) gli italiani

Ticino calamita per medici e infermieri italiani, Denti lancia l'allarme: «Serve un limite»
LIVE
CONFINE
1 gior

Ticino calamita per medici e infermieri italiani, Denti lancia l'allarme: «Serve un limite»

Tragico schianto con il pullman: aperto un procedimento penale contro l'autista
LIVE
GRIGIONI
13 ore

Tragico schianto con il pullman: aperto un procedimento penale contro l'autista

Coco è stato ritrovato: il video
LIVE
MONTE CARASSO / SEMENTINA
1 gior
7
157

Coco è stato ritrovato: il video

«Prima il danno, poi anche il conto?»
LIVE
CANTONE
15 ore
28
59

«Prima il danno, poi anche il conto?»

Sfreccia a 236 all'ora sulla A2: arrestato un 22enne
LIVE
LUCERNA
9 ore
5

Sfreccia a 236 all'ora sulla A2: arrestato un 22enne

Rubano apparecchiature mediche a un'azienda svizzera, poi le abbandonano in un prato
LIVE
ITALIA / SVIZZERA
2 gior
9
59

Rubano apparecchiature mediche a un'azienda svizzera, poi le abbandonano in un prato

Hospita, Pronzini sbotta in Gran Consiglio: «Qui abbiamo tutti gli stessi diritti!»
LIVE
CANTONE
9 ore
36
109

Hospita, Pronzini sbotta in Gran Consiglio: «Qui abbiamo tutti gli stessi diritti!»

Identificate le cinque vittime del bus: avevano tutte più di 70 anni
LIVE
GRIGIONI
2 gior
2
19

Identificate le cinque vittime del bus: avevano tutte più di 70 anni

L’uomo del cioccolato abita nel Luganese
LIVE
CANTONE
17 ore
2
18

L’uomo del cioccolato abita nel Luganese

Frode telefonica: vanno a ritirare 80.000 franchi, ma trovano la polizia
LIVE
SVIZZERA
3 gior
19
76

Frode telefonica: vanno a ritirare 80.000 franchi, ma trovano la polizia

Caso Zali, la politica segnala l’operato del Ministero pubblico
LIVE
CANTONE
3 gior
25
73

Caso Zali, la politica segnala l’operato del Ministero pubblico

È «allarme» IA: «Dobbiamo rallentare», cosa potrebbe accadere entro 6-12 mesi
LIVE
STATI UNITI
1 gior
11
50

È «allarme» IA: «Dobbiamo rallentare», cosa potrebbe accadere entro 6-12 mesi

Il sorpasso, il frontale e il ribaltamento
LIVE
TURGOVIA
1 gior
2
6

Il sorpasso, il frontale e il ribaltamento

Maldini positivo all’alcol test: patente ritirata
LIVE
MILANO
1 gior
7
28

Maldini positivo all’alcol test: patente ritirata

Treno deragliato: «È stato un sabotaggio»
LIVE
FRANCIA
2 gior
3
36

Treno deragliato: «È stato un sabotaggio»

«In Medio Oriente raramente ho visto un fallimento strategico di queste dimensioni»
LIVE
MEDIO ORIENTE
3 gior
15
41

«In Medio Oriente raramente ho visto un fallimento strategico di queste dimensioni»

Il Lugano non molla mai: rimonta l'YB e resta imbattuto
LIVE
FCL
2 gior
14
56

Il Lugano non molla mai: rimonta l'YB e resta imbattuto

Incidente in Engadina, l'esperto avverte: «Senza cintura il rischio di ferirsi sale all'80%»
LIVE
GRIGIONI
2 gior
9

Incidente in Engadina, l'esperto avverte: «Senza cintura il rischio di ferirsi sale all'80%»

Bimba di 10 anni azzannata da un cane, è caccia al proprietario
LIVE
ARGOVIA
2 gior
7
35

Bimba di 10 anni azzannata da un cane, è caccia al proprietario

Scontro in laguna a Venezia, lui muore e la moglie è dispersa
LIVE
ITALIA
1 gior

Scontro in laguna a Venezia, lui muore e la moglie è dispersa

Ecco il nuovo A350 "Zug": dove volerà e cosa offre ai passeggeri
LIVE
SVIZZERA
2 gior
9

Ecco il nuovo A350 "Zug": dove volerà e cosa offre ai passeggeri

ULTIME NOTIZIE DAL MONDO
Petroliera urta una mina navale ed esplode nello stretto di Hormuz
LIVE
MEDIO ORIENTE
2 ore
6

Petroliera urta una mina navale ed esplode nello stretto di Hormuz

«Mosca e Kiev vogliono fermare gli attacchi alle infrastrutture energetiche»
LIVE
GUERRA IN UCRAINA
5 ore
14

«Mosca e Kiev vogliono fermare gli attacchi alle infrastrutture energetiche»

Uccide e trasporta il cervo dall'Italia in elicottero: multato cacciatore svizzero
LIVE
CONFINE
6 ore
18
84

Uccide e trasporta il cervo dall'Italia in elicottero: multato cacciatore svizzero

È morto il più anziano sopravvissuto all'Olocausto
LIVE
ISRAELE
7 ore
12
32

È morto il più anziano sopravvissuto all'Olocausto

Leone cancella i tagli di Francesco e rialza gli stipendi dei cardinali
LIVE
CITTÀ DEL VATICANO
8 ore
13
82

Leone cancella i tagli di Francesco e rialza gli stipendi dei cardinali

I leader di Scozia, Galles e Ulster invocano il diritto all'autodeterminazione
LIVE
REGNO UNITO
10 ore
1
30

I leader di Scozia, Galles e Ulster invocano il diritto all'autodeterminazione

L'Argentina costruirà una base navale vicino alle Falkland
LIVE
ARGENTINA
17 ore
5
46

L'Argentina costruirà una base navale vicino alle Falkland

«Per troppo tempo il settore ha mentito su rischi dell'IA»
LIVE
STATI UNITI
17 ore
4
43

«Per troppo tempo il settore ha mentito su rischi dell'IA»

Svezia, l'esito delle elezioni è ancora incerto
LIVE
SVEZIA
17 ore
26

Svezia, l'esito delle elezioni è ancora incerto

Lo strano destino dei bagagli perduti
LIVE
FOCUS
17 ore
8

Lo strano destino dei bagagli perduti