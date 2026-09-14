Like ai video sexy su TikTok? Possono pesare sulla relazione

Il rapporto tra social media, gelosia e vita di coppia emerge anche da altre ricerche. Uno studio pubblicato sul Journal of Marital and Family Therapy, che ha seguito 322 giovani adulti tra i 18 e i 29 anni per due anni, ha associato una maggiore gelosia legata ai social media a un controllo digitale più intenso del partner e a una minore soddisfazione nella relazione.