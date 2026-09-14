Like ai video sexy su TikTok? Possono pesare sulla relazione
È un comportamento innocuo, oppure un limite è stato superato? Un nuovo studio mostra come tale comportamento sia collegato a fiducia e soddisfazione nei rapporti affettivi
È un comportamento innocuo, oppure un limite è stato superato? Un nuovo studio mostra come tale comportamento sia collegato a fiducia e soddisfazione nei rapporti affettivi
SOCIAL - Vedere persone attraenti mentre si scorre la pagina "For You" di TikTok può essere difficile da evitare. Ma mettere like a un video sexy o seguire chi lo pubblica potrebbe avere un peso differente all'interno di una relazione. È quanto emerge da uno studio pubblicato sul Journal of Social and Personal Relationships.
La ricerca, alla quale hanno partecipato 65 coppie, si è concentrata sulle cosiddette "Thirst Traps": foto e video volutamente sexy o particolarmente attraenti, pensati per attirare l'attenzione. I ricercatori hanno analizzato come i partecipanti percepissero il comportamento del partner nei confronti di persone attraenti su TikTok.
La semplice comparsa di questi contenuti sulla pagina "For You" non è risultata essere il punto centrale. Quando invece una persona percepiva che il partner interagiva attivamente con i contenuti o con gli account, per esempio mettendo like o iniziando a seguirli, questo comportamento risultava associato a livelli inferiori di fiducia e soddisfazione nella relazione.
Il legame appariva particolarmente marcato quando la persona attraente vista su TikTok veniva percepita come diversa da se stessi. Secondo i ricercatori, il risultato suggerisce che i social network possano introdurre nelle relazioni una nuova forma di concorrenza, rendendo continuamente accessibili, attraverso gli algoritmi, persone considerate come potenziali alternative attraenti.
Il rapporto tra social media, gelosia e vita di coppia emerge anche da altre ricerche. Uno studio pubblicato sul Journal of Marital and Family Therapy, che ha seguito 322 giovani adulti tra i 18 e i 29 anni per due anni, ha associato una maggiore gelosia legata ai social media a un controllo digitale più intenso del partner e a una minore soddisfazione nella relazione.