Solo il giorno prima, Trump aveva invitato il presidente ucraino Selenskyj a cessare gli attacchi contro le raffinerie russe, attribuendogli la responsabilità di una carenza mondiale di diesel. «Deve smettere di paralizzare la fornitura di diesel in Russia», ha dichiarato Trump ai giornalisti a Doonbeg, sulla costa occidentale irlandese. Trump ha omesso di menzionare che la recente crisi energetica è stata causata dalla guerra degli Stati Uniti contro l'Iran e dalla situazione nello Stretto di Hormuz.

Selenskyj vuole parlare con Trump

Trump aveva inoltre comunicato che gli Stati Uniti avevano già discusso con Selenskyj degli attacchi al settore energetico. «Ci sono molti altri obiettivi. Non deve attaccare gli impianti di diesel, perché ciò danneggia tutto il mondo.» Da domenica non sono stati segnalati nuovi attacchi alle infrastrutture energetiche delle parti in conflitto.