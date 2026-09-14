«Mosca e Kiev vogliono fermare gli attacchi alle infrastrutture energetiche»
Trump annuncia su Truth Social l’intenzione delle parti di sospendere le ostilità sull’energia, con Selenskyj che parla di possibile apertura verso un accordo.
WASHINGTON - Secondo quanto riferito dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Russia e Ucraina intendono rinunciare agli attacchi contro le infrastrutture energetiche della parte avversaria. Trump lo ha annunciato sulla sua piattaforma Truth Social, senza fornire ulteriori dettagli. Il presidente ucraino Wolodymyr Selenskyj ha scritto su X che un passo verso la de-escalation riguardante le infrastrutture critiche «potrebbe essere un primo passo verso la pace». «La guerra deve finire.» Da Mosca, inizialmente, non sono giunte reazioni.
Negli ultimi mesi, l'Ucraina ha condotto pesanti attacchi contro l'industria petrolifera russa, causando temporaneamente carenze di carburante sul mercato russo. Mosca ha risposto con attacchi mirati contro impianti in Ucraina, colpendo anche singole stazioni di servizio. Nel Mar Nero, entrambe le parti hanno attaccato obiettivi avversari.
Solo il giorno prima, Trump aveva invitato il presidente ucraino Selenskyj a cessare gli attacchi contro le raffinerie russe, attribuendogli la responsabilità di una carenza mondiale di diesel. «Deve smettere di paralizzare la fornitura di diesel in Russia», ha dichiarato Trump ai giornalisti a Doonbeg, sulla costa occidentale irlandese. Trump ha omesso di menzionare che la recente crisi energetica è stata causata dalla guerra degli Stati Uniti contro l'Iran e dalla situazione nello Stretto di Hormuz.
Selenskyj vuole parlare con Trump
Trump aveva inoltre comunicato che gli Stati Uniti avevano già discusso con Selenskyj degli attacchi al settore energetico. «Ci sono molti altri obiettivi. Non deve attaccare gli impianti di diesel, perché ciò danneggia tutto il mondo.» Da domenica non sono stati segnalati nuovi attacchi alle infrastrutture energetiche delle parti in conflitto.
Selenskyj aveva precedentemente dichiarato di voler incontrare Trump a New York il 20 o 21 settembre per discutere di un cessate il fuoco in mare e sulle infrastrutture energetiche. «Siamo aperti a una corrispondente tregua nei settori del traffico marittimo e dell'energia», ha detto alla televisione ucraina. Selenskyj avrebbe discusso la questione con il presidente degli Stati Uniti, a condizione che fosse in linea con i suoi piani e che riuscisse a volare a New York.
Selenskyj dubita delle intenzioni sincere di Mosca
Sulla piattaforma X, Selenskyj ha scritto di aver proposto ai partner dell'Ucraina di raggiungere un accordo con la Russia per fermare la distruzione delle infrastrutture critiche. Secondo Selenskyj, gli attacchi russi miravano principalmente all'approvvigionamento alimentare ed energetico. Il presidente ucraino ha tuttavia espresso dubbi sulla possibilità che la Russia rispetti un eventuale accordo.
«Se i nostri partner sono pronti a garantire che la Russia si astenga effettivamente dall'attaccare la nostra rete elettrica, altre infrastrutture energetiche, infrastrutture critiche e vie di approvvigionamento alimentare, allora siamo ovviamente pronti a garantire una corrispondente sospensione dei nostri attacchi», ha scritto. Tuttavia, secondo Selenskyj, la sospensione non dovrebbe valere soltanto per la durata delle elezioni della Duma russa, dal 18 al 20 settembre.