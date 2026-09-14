Petroliera urta una mina navale ed esplode nello stretto di Hormuz

«Lo Stretto di Hormuz è chiuso e rimane sotto il nostro controllo», ha dichiarato il comando navale dei Guardiani della Rivoluzione, che in precedenza aveva già messo in guardia dal percorrere la rotta meridionale. La marina ha minato il passaggio a sud e dichiarato sicura soltanto una rotta settentrionale lungo la costa iraniana, per il cui transito chiede il pagamento di una tassa.

Nel conflitto iraniano lo Stretto di Hormuz è diventato il principale punto di contesa tra Teheran e Washington. Prima della guerra vi transitava circa un quinto dell'approvvigionamento mondiale di petrolio, ma la rotta è cruciale anche per le esportazioni di gas naturale liquefatto e fertilizzanti dagli Stati del Golfo. Un incontro dei ministri degli Esteri degli Stati del Golfo Persico dedicato proprio allo Stretto di Hormuz, in programma lunedì, è stato annullato con breve preavviso.