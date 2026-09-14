«È questo, lo sport» Atlete replicano a Sydney Sweeney

«Un calcio in pieno viso»

Le reazioni sono quanto meno contrastanti. Immagini da pin-up fuori dagli schemi e divertenti per alcuni; cliché indegni del 2026 per altri. È soprattutto nel mondo dello sport che la campagna fa più rumore. «Non posso descrivere quanto questo mi faccia arrabbiare», dichiara l'ex campionessa di nuoto Ariarne Titmus. Per l'australiana, «è un calcio in pieno viso per ogni donna che dedica la propria vita a perfezionare la propria arte e che apprezza lo sport per ciò che è veramente: lo spirito di squadra, l'amicizia, la dedizione, l'eccellenza, l'unità…», scrive su Instagram, in una story citata da «The Guardian».