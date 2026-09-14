«È questo, lo sport» Atlete replicano a Sydney Sweeney
Posando nuda per una piattaforma di scommesse sportive, la star americana sconcerta numerose campionesse. Queste le rispondono sui social network.
Posando nuda per una piattaforma di scommesse sportive, la star americana sconcerta numerose campionesse. Queste le rispondono sui social network.
PUBBLICITÀ SESSISTA - Si ricorda la controversia che aveva accompagnato la campagna per i jeans American Eagle. Lo slogan «Sydney Sweeney has great jeans» e il suo gioco di parole con «genes», geni, era stato interpretato come un messaggio eugenetico, trattandosi di un'attrice bionda dagli occhi azzurri.
Un anno dopo, l'americana di 29 anni è di nuovo al centro delle polemiche per una campagna in cui promuove una piattaforma di scommesse sportive, Novig, di cui sarebbe peraltro azionista. Vi appare in biancheria intima o nuda, mimando pose sportive, giocando con palloni da football americano, posando davanti a una porta da hockey o rilassandosi su un tavolo da biliardo.
«Un calcio in pieno viso»
Le reazioni sono quanto meno contrastanti. Immagini da pin-up fuori dagli schemi e divertenti per alcuni; cliché indegni del 2026 per altri. È soprattutto nel mondo dello sport che la campagna fa più rumore. «Non posso descrivere quanto questo mi faccia arrabbiare», dichiara l'ex campionessa di nuoto Ariarne Titmus. Per l'australiana, «è un calcio in pieno viso per ogni donna che dedica la propria vita a perfezionare la propria arte e che apprezza lo sport per ciò che è veramente: lo spirito di squadra, l'amicizia, la dedizione, l'eccellenza, l'unità…», scrive su Instagram, in una story citata da «The Guardian».
Diverse atlete le hanno fatto eco pubblicando immagini sul tema «Ecco a cosa assomiglia una donna nello sport», come la ginnasta americana Gracie Kramer o la pugile Skye Nicolson. «C'è una grande differenza tra avere un aspetto "sexy" perché si pratica sport e usare il sesso per vendere lo 'sport'», aggiunge quest'ultima. La sua story la mostra piena di energia, durante l'allenamento e sul ring. «Con tutto il rispetto, Sydney Sweeney: è questo lo sport», aggiunge l'australiana.