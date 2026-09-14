Mitell è pronto per il secondo anno in bianconero

Ora gli avversari conoscono un po' meglio il Lugano di Mitell rispetto a dodici mesi fa... «Sì, forse un po'. Ma penso che già l'anno scorso facessero scouting e ci studiassero attraverso i video, quindi avevano comunque abbastanza informazioni su di noi. Forse ora qualcosa cambia, ma noi cerchiamo di prepararci nel miglior modo possibile e penso che gli avversari facciano lo stesso».

Presente alla conferenza stampa anche il capitano Calvin Thürkauf, il quale - dopo aver esordito nell'ultima amichevole - è pronto per la prima di campionato. In seguito a un'ottima annata in cui la squadra si è comportata bene difensivamente, nella prima fase di preparazione l'accento è stato messo sull'attacco? «No, affatto - ha dichiarato il giocatore - Anche quest'anno la priorità l'abbiamo messa sul reparto difensivo. È la base per restare il meno tempo possibile nella nostra zona, così che possiamo poi costruire il nostro gioco offensivo».