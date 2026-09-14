Mitell è pronto per il secondo anno in bianconero
L'allenatore del Lugano in vista dell'esordio di domani: «Il focus è sempre sulla fase difensiva»
LUGANO - Il Lugano è pronto al primo giro di giostra della stagione 2026/27, in programma domani sera alla Cornèr Arena contro il Ginevra. Ma quello che vedremo a partire da domani sarà un HCL più forte rispetto a quello dello scorso anno?
«Speriamo di sì. È difficile saperlo oggi - ha detto Tomas Mitell in conferenza stampa -. Credo che tutti noi sentiamo di essere partiti da una base migliore. Ovviamente dobbiamo continuare a costruire e a migliorare. Si vede che i nuovi arrivati non hanno ancora assimilato perfettamente il modo in cui vogliamo giocare, ed è assolutamente normale. Speriamo di migliorare ogni giorno e, certamente, di crescere come squadra. Ad ogni modo domani contro il Ginevra, vedremo verosimilmente la squadra che abbiamo schierato nell'ultima amichevole contro il Kloten».
Ora gli avversari conoscono un po' meglio il Lugano di Mitell rispetto a dodici mesi fa... «Sì, forse un po'. Ma penso che già l'anno scorso facessero scouting e ci studiassero attraverso i video, quindi avevano comunque abbastanza informazioni su di noi. Forse ora qualcosa cambia, ma noi cerchiamo di prepararci nel miglior modo possibile e penso che gli avversari facciano lo stesso».
Presente alla conferenza stampa anche il capitano Calvin Thürkauf, il quale - dopo aver esordito nell'ultima amichevole - è pronto per la prima di campionato. In seguito a un'ottima annata in cui la squadra si è comportata bene difensivamente, nella prima fase di preparazione l'accento è stato messo sull'attacco? «No, affatto - ha dichiarato il giocatore - Anche quest'anno la priorità l'abbiamo messa sul reparto difensivo. È la base per restare il meno tempo possibile nella nostra zona, così che possiamo poi costruire il nostro gioco offensivo».