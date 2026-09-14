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AUTOMOBILISMO

Pole position e podio per Alex Fontana nel GT Open a Hockenheim

Grande soddisfazione per il ticinese
Pole position e podio per Alex Fontana nel GT Open a Hockenheim
Press Alex Fontana
Fonte Press Alex Fontana
elaborata da Redazione
Pole position e podio per Alex Fontana nel GT Open a Hockenheim
Grande soddisfazione per il ticinese
SPORT: Risultati e classifiche

In occasione del sesto fine settimana dell'International GT Open 2026, che si è svolto presso il circuito di Hockenheim, Alex Fontana è riuscito a portare a casa il sesto podio stagionale, concludendo gara-1 in terza posizione. Nel corso del primo weekend dopo la pausa estiva, Alex ha poi fatto sua anche la pole position nella seconda sessione di qualifiche, dimostrando ancora una volta il grande feeling con la Porsche 911 GT3 R del team ZRS Motorsport. Una vettura con la quale sta andando a caccia del titolo al fianco di Pietro Armanni, giovane pilota italiano classe 2005, con il quale ha già conquistato tre successi nel corso di questa stagione.

Dopo i buoni riscontri ottenuti nel corso delle prove del venerdì, l’equipaggio di ZRS Motorsport si è piazzato quarto nella qualifica del sabato, con Armanni al volante della vettura.Nel primo stint, Pietro è stato capace di mantenere la posizione, fino all'ingresso in pista della safety car dopo i primi 17 minuti di gara. Alla ripartenza, tuttavia, l'italiano è sceso all’ottavo posto, prima di rientrare ai box per la sosta obbligatoria. È toccato dunque ad Alex scendere in pista per la seconda metà della corsa, dopo aver perso ulteriore terreno per via dell’handicap da scontare ai box maturato in seguito ai risultati degli appuntamenti precedenti. Grazie a ottimi sorpassi e a un passo gara invidiabile nelle fasi finali, Fontana è riuscito a tagliare il traguardo in quarta piazza, per poi essere promosso sul gradino più basso del podio in seguito a una penalità assegnata ad un altro concorrente.

In occasione della seconda sessione di qualifiche, andata in scena la domenica mattina, Fontana è stato protagonista di un giro pressoché perfetto, conquistando la pole position assoluta in 1:36.841. Poche ore dopo, una pioggia leggera è arrivata a mescolare le carte in tavola prima della partenza della seconda manche; sfortunatamente, Alex è stato coinvolto in un contatto in fase di partenza, finendo in testacoda e scivolando in fondo al gruppo. La sua Porsche 911 GT3 R non ha tuttavia riportato ingenti danni: questo ha permesso al ticinese di iniziare una splendida rimonta, nonostante le condizioni di pista scivolose e una pioggia dall'intensità crescente. Con un ritmo eccellente, Fontana ha recuperato dalla 25° alla decima piazza nei primi 20 minuti di gara. La full course yellow è stata poi chiamata in causa poco prima dell’apertura della finestra adibita ai pit stop obbligatori, con Armanni che è salito a bordo della vettura per finire la corsa. Nel tentativo di guadagnare ulteriori posizioni, Pietro è nuovamente rientrato ai box sotto regime di safety car per cambiare pneumatici: una decisione che si è rivelata corretta, con l’equipaggio numero 911 capace di risalire fino alla nona piazza, portando dunque a casa due punti dopo un difficile inizio.A due round dal termine, Alex si trova al quinto posto in campionato, a 30 punti dalla vetta della classifica. Il prossimo appuntamento dell’International GT Open vedrà il ticinese impegnato sul tracciato di Monza, nel suo appuntamento di casa per continuità territoriale, con il circuito brianzolo che ospiterà la seconda corsa endurance della stagione dal 25 al 27 settembre.

Alex Fontana: «È stato un fine settimana ricco di alti e bassi, ma sono soddisfatto della nostra prestazione. Ottenere il sesto podio stagionale e una pole position ci riempie di orgoglio, e anche se volevamo lottare per qualcosa di più in gara-2, sono comunque contento di essere riuscito a portare a casa dei punti importanti per il campionato. Ci tengo a ringraziare sia Pietro che ZRS Motorsport per lo sforzo profuso nel corso di questo weekend, e non vedo l'ora di tornare in pista a Monza fra due settimane».

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