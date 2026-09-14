Pole position e podio per Alex Fontana nel GT Open a Hockenheim

In occasione della seconda sessione di qualifiche, andata in scena la domenica mattina, Fontana è stato protagonista di un giro pressoché perfetto, conquistando la pole position assoluta in 1:36.841. Poche ore dopo, una pioggia leggera è arrivata a mescolare le carte in tavola prima della partenza della seconda manche; sfortunatamente, Alex è stato coinvolto in un contatto in fase di partenza, finendo in testacoda e scivolando in fondo al gruppo. La sua Porsche 911 GT3 R non ha tuttavia riportato ingenti danni: questo ha permesso al ticinese di iniziare una splendida rimonta, nonostante le condizioni di pista scivolose e una pioggia dall'intensità crescente. Con un ritmo eccellente, Fontana ha recuperato dalla 25° alla decima piazza nei primi 20 minuti di gara. La full course yellow è stata poi chiamata in causa poco prima dell’apertura della finestra adibita ai pit stop obbligatori, con Armanni che è salito a bordo della vettura per finire la corsa. Nel tentativo di guadagnare ulteriori posizioni, Pietro è nuovamente rientrato ai box sotto regime di safety car per cambiare pneumatici: una decisione che si è rivelata corretta, con l’equipaggio numero 911 capace di risalire fino alla nona piazza, portando dunque a casa due punti dopo un difficile inizio.A due round dal termine, Alex si trova al quinto posto in campionato, a 30 punti dalla vetta della classifica. Il prossimo appuntamento dell’International GT Open vedrà il ticinese impegnato sul tracciato di Monza, nel suo appuntamento di casa per continuità territoriale, con il circuito brianzolo che ospiterà la seconda corsa endurance della stagione dal 25 al 27 settembre.

Alex Fontana: «È stato un fine settimana ricco di alti e bassi, ma sono soddisfatto della nostra prestazione. Ottenere il sesto podio stagionale e una pole position ci riempie di orgoglio, e anche se volevamo lottare per qualcosa di più in gara-2, sono comunque contento di essere riuscito a portare a casa dei punti importanti per il campionato. Ci tengo a ringraziare sia Pietro che ZRS Motorsport per lo sforzo profuso nel corso di questo weekend, e non vedo l'ora di tornare in pista a Monza fra due settimane».