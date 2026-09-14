Prima del ghiaccio, un tuffo nel Ceresio

Nonostante la canicola che ha contraddistinto per lunghe settimane le giornate anche dopo il mese di agosto, la serata del 2 settembre ha riscosso un grande successo con la presenza di un centinaio di persone che hanno potuto intrattenersi amabilmente tra loro e chiacchierare con la dirigenza dell’HCL, i giocatori e lo staff della prima squadra bianconera.