Prima del ghiaccio, un tuffo nel Ceresio
Grande successo per la serata del 2 settembre, organizzata dal Golden Wings Club presso il Lido di Lugano
LUGANO - Il suggestivo palcoscenico del golfo del Ceresio al Lido di Lugano ha ospitato anche quest’anno il classico evento estivo del Golden Wings Club (GWC), il principale gruppo di sostegno dell’Hockey Club Lugano.
Nonostante la canicola che ha contraddistinto per lunghe settimane le giornate anche dopo il mese di agosto, la serata del 2 settembre ha riscosso un grande successo con la presenza di un centinaio di persone che hanno potuto intrattenersi amabilmente tra loro e chiacchierare con la dirigenza dell’HCL, i giocatori e lo staff della prima squadra bianconera.
Il membro di direzione del GWC Andrea Sacha Togni ha moderato per l’occasione una piacevole intervista doppia con il Presidente Vicky Mantegazza e il General Manager Janick Steinmann.
Quest’ultimo ha in un secondo momento presentato i diversi nuovi arrivi sul ghiaccio e in panchina: Lassi Thomson, Enzo Guebey, Harijs Cjunskis, Olle Lycksell, Jere Innala, Nick Shore, Daniel Olsson e l’assistant coach Jordy Murray. Domande tra il serio e il faceto, tra contenuti sportivi e battute più frivole.
Per il Golden Wings Club (GWC), che può contare attualmente su una sessantina di membri, un momento di vero kick-off a pochi giorni dall’esordio stagionale di Thürkauf e compagni nella National League 2026/27 e dai primi ritrovi nella elegante Lounge riservata ai soci sul lato ovest della Cornèr Arena.